Casado apoya de nuevo a Sánchez: "Cumpla con su parte. La paciencia tiene un límite"

El Partido Popular apoyará la tercera prórroga del estado de alarma que este miércoles se debate y se vota en el Congreso de los Diputados. Los conservadores habían condicionado su apoyo a que el presidente del Gobierno explicara con nitidez cómo sería el desconfinamiento de los niños a partir del 26 de abril. Pedro Sánchez, el primero en tomar la palabra en el pleno, no resolvió ninguna de las dudas que tienen todos los padres españoles a estas horas sobre cómo será la salida a la calle a partir del lunes. En su turno de réplica, Pablo Casado extendió de nuevo la mano al Gobierno y anunció que su grupo parlamentario votará a favor de extender quince días más el confinamiento generalizado a pesar de "los errores" y de los silencios del Ejecutivo.

Casado, a Sánchez: "Cumpliremos con nuestra parte, ahora cumpla con la suya"

"Cumpla con su parte. Aproveche esta confianza para poner al Gobierno al servicio de todos los españoles. El destino de la nación está en manos de cada compatriota, pero el rumbo de salida depende de las nuestras. La mía ya se la he dado. Aprovéchela bien en estos quince días, porque la paciencia de los españoles tiene un límite", cerró Casado.

Tras escuchar atentamente durante una hora al presidente del Gobierno, el líder de la oposición inició su turno de réplica solicitando a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un minuto de silencio por las 22.000 vidas que ya se ha llevado por delante el coronavirus. "No son estadísticas, son familias rotas, vidas truncadas", recordó, tras reprocharle a Sánchez que se hubiera olvidado de ellas en su intervención.

En ese momento, Casado desveló que su tío paterno murió el lunes y que sus primos, como todas las familias españolas que han perdido un ser querido durante el estado de alarma, tuvieron que enterrarlo solos. "¿Cuántos dramas familiares han en España? ¿Cuántas ausencias dramáticas han habido?", preguntó en alto antes de cuantificar la dimensión de la tragedia: "Ha habido jornadas en las que ha habido más víctimas que cinco atentados del 11M. En España han muerto más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandía".

Test masivos

Casado reprochó a Sánchez la cadena de errores que ha protagonizado el Gobierno. La primera, el estado de alarma llegó demasiado tarde. "Si las medidas de confinamiento se hubieran implantado una semana antes se hubieran evitado el 62% de los contagios". La segunda, cuál es la cifra real y no oficial de muertos por Covid en España- El líder de la oposición se preguntó de nuevo cómo es posible que Portugal, país frontera con cuatro regiones españolas, solo acumule 700 víctimas mortales. "¿Por qué no reconocen que se ha podido hacer algo mejor y piden disculpas por sus errores?", pidió el líder del PP, que reprochó al Gobierno los test masivos que prometió y aún no han hecho o las arcas de Noé y las aplicaciones informáticas que planeaban y de las que ya no se sabe nada.

Finalmente, el líder de la oposición se paró en cómo será el desconfinamiento para los niños a partir del 26 de abril, la primera medida que va a poner en marcha el Gobierno para flexibilizar el confinamiento y de la que aún no se sabe nada. "Introduce un decreto sin avisar al partido que tiene que aprobarlo que va a dejar a un ministro limitar nuestras libertades sin pasar por consejo de ministros extraordinario. No diga que ha pecado de prudencia. Están pecando de incompetencias. Y con nuestros hijos no se juega", lanzó a modo de advertencia.