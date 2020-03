Torra: "Si necesitamos ayuda del Ejército, la pediremos. También lo paga Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remarcado este domingo que si Cataluña necesita al Ejército ya le pedirá ayuda, porque "una parte importante" de las Fuerzas Armadas la pagan también los catalanes, ha subrayado.



En una rueda de prensa telemática después de reunirse con los presidentes autonómicos y el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, Torra ha valorado las actuaciones del Ejército en Cataluña, principalmente para desinfectar el Aeropuerto del Prat y para instalar un centro de acogida en un pabellón de la Fira de Barcelona.



"Si necesitamos refuerzos, lo pediremos, porque una parte importante del Ejército la pagamos los catalanes", ha afirmado Torra, que ha remarcado: "Si necesitamos ayuda, la pediremos".

#President @QuimTorraiPla: “He participat en la videoconferència amb una proposta triple: el confinament total excepte serveis essencials; la protecció de treballadors i la reducció d’impacte econòmic; i el reforç equitatiu, transparent i urgent del sistema de salut” #COVID19 pic.twitter.com/1P4shIlTkm — Govern. Generalitat (@govern) March 22, 2020





El presidente catalán ha recordado que agradeció la actuación e las Fuerzas Armadas en los incendios de la Ribera de Ebro (Tarragona) de junio de 2019.



Pero ha considerado que en estos momentos "no se trata de hacer salir a los militares" sin que lo pidan las autoridades catalanas para que hagan "actuaciones que finalmente no acaban sirviendo para nada", ha remarcado.



Así ha expresado las dudas que alberga el Govern sobre las tareas de desinfección del Prat si luego esta infraestructura continua abierta.

"Ningún reproche"

El presidente catalán ha dicho que ve bien la prórroga de 15 días del estado de alarma decretada el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha asegurado que no quiere lanzar reproches, si bien ha reclamado más restricciones en desplazamientos: "Tenemos que escoger, vida o economía".



"Ningún reproche, al lado tendiendo la mano", ha afirmado Torra, que en todo caso ha deseado que el "confinamiento total", en el que solo se permita el desplazamiento para trabajo de sectores sanitarios, alimentación y otros esenciales, se "autoimponga".



"¿Qué sentido tiene que este fin de semana todo el mundo se haya quedado en casa y que el lunes vaya a trabajar?", ha resaltado Torra, que en este contexto ha insistido al Gobierno en decretar el "confinamiento total" hoy mismo.



"No hablamos de quién tiene que ir a comprar pan, sino de los trabajadores que tienen que ir a una línea de producción porque no les damos las seguridades jurídicas para quedarse en casa con sus familias", ha remarcado Torra, que ha subrayado: "Tenemos que escoger, vida o economía".