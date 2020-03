Marlaska blinda las fronteras: limita el acceso a suministros y ciudadanos españoles

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este lunes que el Gobierno de España ha tomado la decisión de cerrar las fronteras terrestres tras el imparable avance del coronavirus por toda la geografía continental a lo largo de los últimos días. Ese control de la frontera terrestre, ha asegurado el ministro durante su comparecencia, se toma en aras de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Nuestro propósito es doblegar la curva de las personas infectadas por el virus". El ejecutivo está desplegando paso a paso, de forma escalonada, el plan para poner coto al avance de la pandemia y a los contagios en todo el territorio nacional. Y para ello, se ha adoptado una nueva medida, que es la de restablecer los controles de fronterizos españoles.

Solo se permitirá acceder al territorio nacional a los ciudadanos nacionales. De ese modo, desde las doce de la noche, y hasta fin del estado de alarma, ha asegurado el ministro, solo podrán entrar en el territorio nacional ciudadanos con nacionalidad española, residentes en España. También podrán hacerlo los trabajadores cuyo puesto de trabajo esté ubicado en el país vecino, colindante con tal borde fronterizo, y personas que tengan que acceder al territorio nacional por causas de fuerza mayor.

¿Fronteras aéreas y marítimas?

El ejecutivo está abriendo, paso a paso, el abanico de medidas con las que frenar, en unas semanas, la ola de contagios. Nada se desecha. Nada se descarta. ¿Cierres transporte aéreo y marítimo? Desde Interior es una posibilidad a la que no se cierran y que se estudiará paso a paso conforme lo demande la situación en cada momento. "Si las circunstancias lo exigen, se adoptarán esas medidas", aseguró el ministro.

La medida no se aplicará a transportes de mercancías ni tampoco al personal extranjero de misiones diplomáticas, siempre y cuando sus desplazamientos estén vinculado a los cargos que desempeñan.

El titular de la cartera de Interior ha anunciado esta medida tras la reunión que mantuvo esta misma mañana por videoconferencia con los ministros del Interior y de Sanidad de la UE. En ella ese fue uno de los asuntos más importantes que se abordaron. La reunión se realizó con el objetivo de homogeneizar la respuesta al virus, y Marlaska abogó en ella por la coordinación conjunta en torno a las medidas necesarias para contener el Covid-19.

Marlaska es uno de los cuatro ministros en cuyas manos descansa la gestión de la crisis sanitaria. En la mañana de este lunes ya advertía de que esa medida era una posibilidad real "para luchar con la expansión del virus. De lo que se trata es de bloquear esa expansión".

Prolongación del estado de alarma

Estas novedades se conocen horas después de que el Gobierno haya confirmado que lo más probable es que el estado de alarma se prolongue más allá de los 15 días que marca la ley. Fue el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien aseguró en la mañana de este lunes esta posibilidad. Lo confirmó ante los micrófonos de RNE. Ábalos dijo que el Ejecutivo está buscando fórmulas para "prorrogar esta situación”. Para ello, por ley, el gobierno de Sánchez necesitaría el apoyo del Congreso de los Diputados.

"Es evidente que no tenemos un calendario cierto. Si no tomamos medidas especialmente duras para frenar la propagación del virus y por tanto el impacto en la salud y la vida... no tendría ningún efecto”, dijo el ministro.

En las últimas horas se ha conocido que el crecimiento de casos en España está siendo de un 25 % cada día con respecto al anterior. Este lunes se han detectado 1.500 casos más que ayer. En total, se contabilizan ya 9.191 contagiados y 309 fallecidos. Los datos, sin embargo, se quedan obsoletos cada pocas horas dada la rapidez con la que aparecen nuevos positivos por Covid-19.