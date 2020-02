2.100 millones para 348 'dragones': Defensa ve con buenos ojos la última propuesta de la industria

Vehículo 8x8, los nuevos dragones del Ejército de Tierra. ET

Se trata de un "programa irrenunciable". Así ve el Ministerio de Defensa la incorporación de 348 blindados 8x8, conocidos con el sobrenombre de dragones. Un recurso en el que se basa buena parte de las aspiraciones de modernización del Ejército de Tierra. El proyecto ha sufrido severos contratiempos y retrasos, especialmente por la industria española de Defensa.

En fechas recientes, una unión temporal de empresas (UTE) entre Santa Bárbara, Sapa e Indra ha presentado un nuevo plan para el desarrollo de estos vehículos, después de que se declarase desierta la última convocatoria por errores y demoras del grupo General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS).

Y esta nueva propuesta es vista con buenos ojos por parte del Ministerio de Defensa: "Quiero creer que podremos aprobar esa propuesta de oferta que se nos ha hecho", ha declarado Margarita Robles en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

"Va a salir sí o sí", ha aseverado la ministra de Defensa. Pese a los últimos contratiempos se mantienen las cifras establecidas para el proyecto: un techo de gasto de 2.100 millones de euros para un total de 348 vehículos 8x8, en un proyecto basado principalmente en la industria nacional española.

Pero también ha lanzado una advertencia: "Si esa propuesta no saliera, que todo el mundo tenga claro que no se cambiaría el techo de gasto ni el número de vehículos". Un programa "irrenunciable" que "no se va a retrasar más que lo estrictamente indispensable".

En su repaso a los principales proyectos de modernización de las Fuerzas Armadas, Margarita Robles ha defendido que la incorporación de los submarinos S-80 "es positiva y avanza según lo previsto", con la intención de que "su puesta a flote" tenga lugar a finales de este año. También que las cinco fragatas F-110 se incorporarán a la Armada Española entre 2026 y 2031.

Respecto al Sistema de Armas de Siguiente Generación (NGWS), en el seno del Futuro Sistema de Combate Aéreo (FCAS), Margarita Robles, ha detallado que el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, está en París para firmar, junto a Francia y Alemania, el acuerdo de implementación a este "proyecto de Estado".