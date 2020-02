Colocan una guillotina para el Rey en la plaza del 1 de octubre de Gerona

No oblidem contra qui lluitem!!!

No ens n'hem pogut estar de tenir un record x la reialesa...

No oblidem, no perdonem!

... tampoc ens venem ni ens deixem sobornar...

El poble mana, el govern obeeix!

Ni líders ni tacticismes, lleialtat i dignitat! pic.twitter.com/neKQ8mCnTX