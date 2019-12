El triste desenlace de la búsqueda de Lourdes Arnáiz por el embajador británico en España

C. G.

La historia viral protagonizada por el embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, ha llegado a su final, según ha contado el propio protagonista en Twitter, la misma red social por la que comenzó esta historia. El martes, Elliott subió un vídeo a Twitter en el que pedía ayuda para encontrar a la mujer que le acogió en su casa en Burgos en 1984, cuando estaba solo y sin medio de transporte.

El actual embajador había viajado a España por primera vez para hacer el Camino de Santiago en bicicleta. Su plan era ir en tren desde Carcassonne (Francia) hasta Burgos, y allí seguir su camino hasta Santiago de Compostela. Sin embargo su bicicleta se extravió por el camino.

Contaba con poco dinero y el camping en el que pensaba alojarse estaba a varios kilómetros, por lo que decidió ir a un bar a "reflexionar". Allí se encontró con un joven canadiense al que explicó su problema. Aquel chico estaba visitando a su novia, Lourdes Arnáiz, la mujer que "no dudó en invitarme a hospedarme con ella y su hermano en la ciudad".

De visita oficial en el norte de España, comienzo en Burgos y quiero compartir una historia que me pasó en mi primer viaje en bicicleta a la ciudad 🚵‍♀️ pic.twitter.com/2FjRN1fBrF — Hugh Elliott (@HughElliottUK) December 3, 2019

Finalmente se quedó con la familia Arnáiz durante cinco días, hasta que la bicicleta llegó a la estación. "Yo, un desconocido, estuve en su casa cinco días y sin que me dejaran pagar nada. ¿En cuántos países se habría acogido a un extranjero así? Mi afecto por este país y el pueblo español comenzó aquí, en Burgos, hace 35 años. Siempre he estado agradecido y si sigues aquí, Lourdes, te digo gracias de nuevo. Me encantaría decírtelo en persona", afirmaba en su vídeo.

Localización de la familia de Lourdes

Miles de personas compartieron el vídeo en la red social y los medios de comunicación se hicieron eco de su historia. Solo cuatro días después, Hugh Elliott ha vuelto a Twitter para dar las gracias por las reacciones a su mensaje y para dar a conocer el desenlace de su historia.

El diplomático consiguió saber qué había sido de Lourdes, pero no terminó como esperaba. "Gracias a vosotros conseguí tener noticias de ella, pero ahora viene la parte más triste. Lamento mucho tener que decir que Lourdes falleció con 35 años a causa de la esclerosis múltiple. Había esperado otro desenlace pero no pudo ser".

Muchísimas gracias por las reacciones a mi mensaje a Lourdes Arnaiz y por ayudarme a agradecerle su inolvidable gesto hace ya 35 años. Aquí podeis ver el desenlace pic.twitter.com/RdAPiSx8VP — Hugh Elliott (@HughElliottUK) December 7, 2019

Elliott habló con el hermano de Lourdes, Alfonso, al que también conoció en 1984 y que todavía vive en Burgos con su familia, y han quedado para reunirse pronto.

Finalmente, el embajador pide a todos aquellos a los que les haya conmovido la historia, colaboración tanto de voluntariado como un aporte económico para asociaciones y entidades que luchan contra la esclerosis múltiple.

"La esclerosis múltiple es una enfermedad devastadora para los afectados, así como para sus seres queridos. Muchos conocemos al menos a algún afectado y hay asociaciones que ayudan en toda España. De hecho hay dos en Burgos, una en Santiago de Compostela y una nacional. Cada uno podemos aportar nuestro granito de arena. Gracias por vuestra ayuda y vuestro interés", concluye.