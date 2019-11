Colau quiere desahuciar a la Policía Nacional y los agentes responden: "No toleramos la humillación"

De Jefatura Superior de Policía Nacional a centro memorial sobre la represión franquista en Cataluña. El Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau, aprobó este martes la propuesta de ERC para reconvertir las dependencias policiales de la Vía Laietana; una moción que salió adelante con el apoyo de Barcelona en Comú, Junts per Catalunya y del PSC. Un día después, los agentes responden: "No podemos tolerar que nos equiparen con el franquismo y que nos quieran echar".

"Es una falta de respeto a nuestros compañeros y a la institución", considera la subinspectora Mónica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Es una humillación y estamos hartos de que se haga política en Cataluña con la Policía; hay que cerrar estos debates ya".

En concreto, la resolución del Ayuntamiento pasa por desmantelar la Jefatura Superior de Policía ubicada en el número 43 de la Vía Laietana. Cabe recordar que este punto ha sido epicentro de muchas de las manifestaciones independentistas al considerar al cuerpo como un "elemento opresor del Estado español".

El edificio, no obstante, no quedaría vacío. Se convertiría en un centro memorial sobre la represión franquista en Cataluña. "Nos quieran echar, pero encima que las instalaciones se conviertan en un museo sobre la represión franquista, es sangrante", lamentan desde el SUP.

¿Y qué ocurriría con la Policía? Se buscaría un emplazamiento nuevo para su Jefatura, según abordó el Ayuntamiento de Barcelona. Mónica Gracia añade: "La jefatura se tiene que quedar donde está y si tenemos que concentrarnos e ir a apoyar a nuestros compañeros iremos, pero no podemos permitir que nos quieran echar de nuestra tierra".

Desde el sindicato policial lamentan el "posicionamiento del PSC con partidos independentistas" en este tipo de propuestas. En esta línea, recuerdan que el Parlament sacó adelante hace unos días una propuesta para impedir a los Mossos d'Esquadra que participasen en dispositivos en los que la Policía Nacional recurriera a las pelotas de goma. El texto salió adelante gracias a la abstención del PSC de Miquel Iceta y los policías respondieron con gravedad: "Nos ataca junto a los independentistas".

La placa contra la represión

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Ada Colau asocia la ubicación de la Jefatura Superior de Policía con la represión franquista. El pasado mes de marzo instaló una placa en la vía pública, frente a las dependencias policiales, en recuerdo a las torturas que se cometieron durante la dictadura.

Aquella placa soliviantó a los agentes de la Policía, que lamentaban el "abandono institucional" tras los graves altercados que se han vivido en Cataluña en los últimos tiempos. También que se hiciese una "alusión velada" entre la "represión franquista" y el emplazamiento de la Jefatura. La señal apareció quemada a los pocos días de su instalación.