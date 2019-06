Aguado pide a PSOE y Más Madrid que se abstengan: "Lo importante es que arranque la legislatura"

Ignacio Aguado ha pedido este jueves a PSOE y Más Madrid que se abstengan para permitir la investidura de un gobierno de coalición PP-Cs en la Comunidad de Madrid. "Vamos a llegar a acuerdo con el PP y reformista y luego que cada partido elija para un gobierno de centro liberal Lo importante es que arranque la legislatura. Sería fantástico que Ángel Gabilondo e Iñigo Errejón se abstuvieran", ha dicho en la Ser.

Preguntado sobre si esto mismo no es lo que le está pidiendo Sánchez a Cs para la legislatura, Aguado ha dicho que "son dos cosas que no tienen nada que ver" porque "Sánchez ya tiene su socio preferente que es Podemos y puede pactar con los nacionalistas". "Nosotros prometimos en campaña que no íbamos a investir a Sánchez y cumpliremos con la palabra dada", zanjó.

Por parte del PSOE, Adriana Lastra le ha contestado, en declaraciones a RTVE, diciendo que "quien ha ganado las elecciones ha sido el PSOE" y que lo que tenía que hacer Cs es abstenerse "y permitir que gobierne Ángel Gabilondo".

Recalcando que no está "dispuesto a retroceder en materia de derechos de las mujeres, de la lucha contra la violencia machista, en derechos del colectivo LGTBI y de los inmigrantes", en referencia al documento propuesto por Vox este miércoles, Aguado ha dicho que no pactará con el partido de Rocío Monasterio. "No pasa por mi planteamiento cualquier tipo de cesión, Vox tendrá que decidir si permite un Gobierno o si vamos a elecciones", ha dicho.