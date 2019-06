Vox asegura que Ciudadanos aceptó el pacto con el PP y avisa de que puede demostrarlo

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que el pacto marco municipal con el PP se firmó con "el conocimiento y la aquiescencia" de Ciudadanos, y ha advertido de que están en condiciones de demostrarlo.

"El acuerdo contaba con el visto bueno de Cs (...) y si alguien hoy me dice que ellos no sabían nada de este acuerdo, que no hablaron conmigo, que no se acordó que esto se podía pasar adelante, si lo dicen, pues daremos un paso más y lo explicaremos y demostraremos que sí", ha avisado Espinosa en una entrevista en "Los Desayunos de La 1".

Ha asegurado que desde Ciudadanos le comunicaron verbalmente su apoyo al acuerdo con el PP, pero ha recalcado que entre "trileros" "cada uno juega su partida", y que el PP está actuando como "intermediario" de Cs para dejar a Vox fuera de los gobiernos municipales.

Espinosa ha defendido la decisión de su partido de romper el pacto en el Ayuntamiento de Madrid porque su alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha demostrado que "no hay ningún deseo de rectificar" e integrarles en el Gobierno municipal.

"No pasa nada (...). Ya se ha demostrado quiénes son los serios y quiénes no y pasaremos a la oposición, donde también se puede hacer muchas cosas", ha afirmado el portavoz de Vox.

Ha negado que la ruptura sea una "venganza" o un "órdago" para las negociaciones en torno a la Comunidad de Madrid que se retoman este miércoles y en las que el partido de Santiago Abascal exigirá unas "condiciones mínimas" programáticas.

A partir de ahí, podría pedir formar parte del Ejecutivo autonómico porque tiene "cuadros altamente cualificados para ejercer labores de gobierno", ha destacado su portavoz, que ha dicho tener una "buena consideración" de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que podría ser una "buena presidenta".