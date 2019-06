Valls celebra haber evitado a un alcalde separatista: "No hay presos políticos"

El ex primer ministro francés y líder de Barcelona pel Canvi-Cs, Manuel Valls, ha celebrado este sábado haber evitado con sus votos que la capital catalana tenga un alcalde independentista y ha dicho no haber "rehuido" su responsabilidad al apostar por Ada Colau: "Hoy hemos hecho historia", ha sentenciado.

Valls: "No hay presos políticos ni exiliados"

En su discurso en la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Barcelona, Valls ha señalado que "lo más importante era evitar" que la ciudad "tuviera un alcalde independentista" y ha criticado a quienes hablan de "operaciones de Estado" o de apoyos "retorcidos", antes de reivindicar su trayectoria como "hombre de izquierdas, progresista y europeo".

"No podemos equivocarnos sometiéndonos a visiones sectarias y pequeñas de partidos", ha añadido Valls, que ha dicho que esa es "la razón última" por la que ha avalado la reelección de Colau: "La política es escoger y, en situaciones como esta, hay que tomar decisiones arriesgadas y comprometidas para evitar lo peor".

Valls, que lidera ahora un grupo municipal con tres ediles independientes -que tenían intención de votar a favor de Colau, incluido él mismo- y tres de Cs -que presumiblemente han votado en blanco-, ha aseverado: "No se debe rehuir la responsabilidad, es sí o no. No hay blanco o abstención, es sí o no".

Ha reivindicado asimismo, dirigiéndose directamente al exconseller preso y cabeza de lista de JxCat, Joaquim Forn, que en España no hay ni presos políticos ni exiliados, lo que ha generado abucheos de parte del público presente y ha requerido de la intervención de Colau para pedir "respeto para todas las opiniones".

El ex primer ministro francés ha indicado asimismo que Barcelona es "capital catalana, capital española y capital europea" y ha avisado a los independentistas: "No la podréis dividir".