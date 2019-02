Casado pide el "voto útil" atacando a Cs y Vox: "Nuestra reconquista empieza en Granada"

Pablo Casado ha arremetido contra Ciudadanos y Vox y ha apelado al "voto útil" del Partido Popular porque, en su opinión, han demostrado que "cuando gobernamos lo hacemos bien" frente al "sectarismo" de unos y la "inexperiencia de otros".

El líder del PP ha acompañado este sábado a Sebastián Pérez en la presentación de su candidatura a la alcaldía de Granada junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En el Palacio de Congresos de la ciudad, Casado también ha cargado contra Pedro Sánchez y el PSOE, criticando las últimas informaciones que apuntan a que el presidente del Gobierno estuvo dispuesto a permitir que un mediador del conflicto del Ulster en Irlanda del Norte intermediara en el conflicto catalán.

"Para Sánchez es correcto que para hablar con una Comunidad Autónoma tenga que venir un extranjero que medió en un conflicto terrorista", ha sentenciado el líder del PP. Sobre la reedición de los pactos que sacaron adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy, el popular ha recriminado a Sánchez que no descarte retomar la negociación con los independentistas: "No han dicho que no porque saben que es la única opción: volver a negociar con aquellos, que quieren romper España".

Casado ha pedido optimismo ante los casi 60 días que faltan para la celebración de las elecciones generales: "Igual que salió bien la campaña andaluza va a salir bien la de Granada". Ha recordado que el PP es el partido que "garantiza la unidad de España" y que "el voto útil sólo lo materializa el Partido Popular".

Ha lanzado un dardo a Ciudadanos al hacer referencia a los resultados de las pasadas elecciones autonómicas en Cataluña, cuando la formación de Albert Rivera quedó de primera fuerza política pero "no hizo nada" para intentar gobernar.

El acto ha concluido con un llamamiento del candidato popular a los votantes, advirtiendo que las próximas elecciones generales, autonómicas y municipales son "muy importantes porque se habla de España, se elige entre una España en blanco y negro o una España en la que caben todos. La España de un PSOE aliado con los nacionalistas, los comunistas y los batasunos o una España en la que caben todo". Casado ha finalizado su intervención anunciando lo siguiente: "En Granada acabó la Reconquista pero hoy también comienza aquí la reconquista del Partido Popular en las elecciones generales".