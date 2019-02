García Egea llama a repetir el pacto "a la andaluza" para "echar" a Sánchez de Moncloa

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha apelado a la unidad de todo el centro derecha para el próximo 28 de abril repetir "el ejemplo andaluz" y lograr "echar" a Pedro Sánchez de la Moncloa. Para ello, según el dirigente popular, es necesario la unidad de todas las fuerzas políticas de centro derecha en torno a PP porque "no podremos unir a España si el PP no es capaz de unir a todos aquellos españoles que creemos en la libertad, en la igualdad, en la unidad de España y en el futuro de nuestra tierra".

García Egea, que ha inaugurado la convención provincial del PP de Jaén bajo el lema 'Gobiernos para el servicio público', ha indicado a los periodistas que "para que España esté unida el voto de centro derecha tiene que estar unido" y por eso ha apelado a "esa unidad que tienen que propiciar los españoles el próximo 28 de abril en torno al Partido Popular para garantizar la unidad de España".

Ha subrayado que Andalucía es "el ejemplo hoy de que el Partido Popular puede llevar a cabo unas políticas distintas y de que lo que decimos lo cumplimos". Para ello ha puesto como ejemplo actuaciones llevadas ya a cabo por el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno como son la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones, el "adelgazar" la Junta de cargos públicos y de confianza, y el "abrir puertas y ventanas" hasta el punto de encontrar cuestiones "de dudosa gestión y de dudosa eficiencia".

Para García Egea, "el PP tiene una marca propia que se ha fraguado en Andalucía, que es que lo que decimos lo cumplimos y eso es lo que vamos a hacer en el Gobierno de España". Para lograrlo, el PP pretende "contar con todos aquellos que crean que Pedro Sánchez es un peligro para el futuro de España". De la misma forma que se ha actuado en Andalucía "consiguiendo que el Partido Popular lidere y esté en el centro de las negociaciones", de cara a las elecciones generales "lo vamos a hacer también a nivel nacional con todos aquellos que estén dispuestos a echar a Pedro Sánchez".

Para ello contarán no solo con partidos de ámbito nacional como Ciudadanos o Vox, sino también "con otros partidos como Unión del Pueblo Navarro, el Partido Aragonesista e incluso Foro Asturias" porque "queremos contar con todo aquel que crea que Pedro Sánchez es un peligro para España".

Ha añadido que los comicios del 28 de abril "no son unas elecciones cualquiera" porque son "unas elecciones en las que nos jugamos avalar a un señor que ha puesto un relator para hablar entre el Gobierno de España y una comunidad autónoma, o avalar a un señor como Pablo Casado que ha demostrado que cuando se pone a trabajar un partido unido en torno a la figura de un líder, no hay quien pare a ese partido y por tanto no habrá quien pare a España en el panorama internacional cuando Pablo Casado sea presidente".

Ha señalado que hoy en día, Andalucía "con Juanma Moreno mira a un futuro próspero", de ahí que haya incidido en la idea de que la comunidad andaluza es "un ejemplo con Juanma Moreno de lo que queremos hacer con España, al igual que Jaén fue en su día un ejemplo de lo que queríamos hacer con Andalucía".

"El próximo 28 de abril nos jugamos lo mismo que nos jugábamos o más en el caso de las elecciones en Andalucía, nos jugamos cambiar el rumbo para poner un rumbo firma hacia el futuro o seguir con las mismas políticas fracasadas", ha destacado el secretario general de los populares, al tiempo que ha señalado que Andalucía en general y Jaén en particular van a ser "un activo importante a la hora de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa".

En opinión de García Egea, las elecciones de abril son "el primer tiempo de un partido global que se juega entre abril y mayo, un partido importantísimo que se juegan todos los españoles". Por eso, ha dicho que "la esperanza y la ilusión que se ha despertado en Andalucía con el gobierno del cambio, creo que va a ser acrecentada el próximo 28 de abril cuando Pablo Casado eche para siempre a todos esos que están intentando vender España al secesionismo".

García Egea se ha mostrado convencido de que "las cosas suceden si uno trabaja duro, si uno trabaja con convicción y mirando al futuro" por lo que y "si todo un partido está unido como lo está hoy el Partido Popular, podemos hacer posible el sueño" de miles de andaluces y españoles que es cambiar el Gobierno de España.