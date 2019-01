Los votantes de PP y Cs prefieren pactar con Vox al acuerdo con el PSOE o nuevas elecciones

"Hoy sabemos que Andalucía quiere cambio y va a tenerlo", afirmó un exultante Juanma Moreno, líder del Partido Popular andaluz, en su análisis sobre las elecciones del pasado mes de diciembre. Porque la suma con Ciudadanos y Vox les daba la mayoría tras 36 años de gobiernos de izquierdas. Las negociaciones, no obstante, se han enturbiado y el acuerdo no parece tan fácil. Pero los votantes de PP y Cs lo tienen claro: prefieren pactar con el partido de Santiago Abascal que con los socialistas o la celebración de nuevas elecciones.

Así lo revela la última investigación social realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL. De acuerdo a los datos arrojados por el sondeo, el 69,4% de los votantes del PP creen que deberían pactar el apoyo de Vox aceptando todas o alguna de sus exigencias. El 5,2% de los simpatizantes del partido optaría por pactar la abstención del PSOE, mientras que el 20,8% preferiría no llegar a acuerdos con nadie corriendo el riesgo de ir a nuevas elecciones.

¿Y en cuanto a los votantes de Ciudadanos? El 50,4% también opta por el acuerdo con Vox. Por contra, el 21% prefiere ceder ante las exigencias del PSOE y llegar a un pacto con los socialistas. El 18,6% cree que lo preferible sería no pactar con nadie, pese a que ello pueda conducir a unos nuevos comicios.

Los votantes de Vox no tienen dudas: el 95,3% cree que el acuerdo con PP y Cs es lo más favorable; el 1,6% escoge la opción de no pactar con nadie y el 3,1% no lo tiene claro. La suma es clara: el 0,0% considera que pactar la abstención del PSOE sea la mejor posibilidad.

Desde las líneas del PSOE, el 68,1% considera que no llegar a ningún tipo de pacto es la mejor opción, frente al 23,9% que opta por pactar la abstención a cambio de plantear algunas exigencias. Los datos son similares a los que arrojan los votantes de Unidos Podemos: el 57,6% no quiere ningún pacto, y el 26,8% prefiere la abstención socialista.

.

El total de los españoles

Extrapolando los datos a la población española, la encuesta de SocioMétrica refleja que el 36,3% de los españoles cree que PP y Cs deberían pactar el apoyo de Vox para resolver el pacto de Gobierno en Andalucía. El 30,2%, no obstante, opta por que no se llegue a ningún tipo de acuerdo; el 16,3% cree que deberían alcanzar un acuerdo con el PSOE.

Ficha técnica

Se han realizado 1800 entrevistas a ciudadanos de 16 años o más, con derecho a voto en cualquier municipio de España entre el 24 y el 31 de diciembre de 2018. La fuente de datos es mixta: telefónica y online, proporcional a los censos de las 52 provincias.

Los datos de cada ítem son producto de un equilibraje de muestra por sexo, edad y situación laboral, y postponderación por recuerdo de voto. El error teórico resultante es <+/- 3%.

Las encuestas están automatizadas con sistema Gandia Integra y SPSS e incluyen controles de calidad internos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD. SocioMétrica es miembro de AEDEMO y ANEIMO.