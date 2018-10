"Sánchez odia a la Guardia Civil": el vídeo que circula entre los miembros del cuerpo

El vídeo circula entre grupos de mensajería de miembros del Instituto Armado. Bajo el título de Sánchez odia a la Guardia Civil, una voz enuncia una serie de críticas dirigidas tanto al presidente del Gobierno como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Les acusan de pactar con independentistas y con otros grupos de izquierdas. También lamentan el cese del ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, por "falta de confianza".

"Este presidente no quiere a nadie. Odia todo lo que no pueda controlar", afirma el contenido del vídeo, que también carga contra las políticas llevadas a cabo en materia de inmigración en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Pedro Sánchez odia a la Guardia Civil

A continuación, reproducimos el contenido íntegro del vídeo:

Sánchez odia a la Guardia Civil. La indignación llega al cuerpo de la Guardia Civil por la incoherencia del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. Esta preocupación no deja de crecer tal y como está informando Canal 5 Radio este mismo jueves. Y todo a raíz de un vídeo en el que se reconoce la labor del ex jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), el coronel Manuel Sánchez Corbí, que está circulando en las redes sociales a raíz de su dicha sustitución por el ministro que le ha apartado del cargo por “pérdida de confianza”.

La destitución es, según Grande-Marlaska, por “falta de confianza”, y se produce después de que Sánchez Corbí denunciara el bloqueo de los fondos reservados que financian sus investigaciones. No me extraña lo sucedido por lo que conozco de la muchedumbre de la asquerosa política mal llamada como socialismo de Pedro Sánchez.

El socialismo de Pedro Sánchez y sus títeres basan la política en egoísmos y luchas en las sombras. Sus palabras no tienen el mínimo valor para la mayor parte del pueblo español. Estas son cambiantes según sean parte de sus intereses individuales. No importa lo más mínimo lo que puedan sufrir las personas del pueblo y encima no comprendemos cómo, a día de hoy, hay ciudadanos que creen tener un buen presidente.

Este presidente no quiere a nadie. Odia todo lo que no pueda controlar. Incluso odia el silencio de la Guardia Civil y a todos los que aman a las personas humildes y buenas de toda nuestra querida España. Pedro Sánchez no sólo odia a su país y lo que él significa, sino que tenemos algunos más que también lo hacen. Pero además son traicioneros y lo hacen siempre por la espalda como los bandidos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comporta así con el mejor jefe de la UCO que ha tenido España en los últimos años y que, repetimos, dice que es apartado de su cargo por “falta de confianza”. Yo al ministro Grande-Marlaska lo llevaría al Polo Norte en calzoncillos y con un ventilador en la bragueta.

Ahora más que nunca pienso cuántas personas habrá culpado siendo éstas inocentes sólo por unas ideas que no comparte o ser de otro partido político. Esperamos para el bien de todos que pronto el pueblo español abra los ojos y caiga en cuenta del personaje que tienen de presidente. Un presidente que no fue votado por el pueblo. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa gracias a los grupos de izquierdas como Podemos, independentistas catalanes y vascos. Esto ha sido un atropello en toda regla.

Pedrito ha entrado por la puerta trasera de noche y con la luz apagada. Si a partir de ahora no ponemos nuestro granito de arena, el pueblo tendrá lo que se merece tal y como está pasando en Barcelona con Ada Colau y en Madrid con Manuela Carmena. Está claro: el pueblo tiene lo que se merece y después los que sufriremos seremos los de siempre, el pueblo llano.

¿Y en cuanto a la inmigración? Pobre Guardia Civil, que en la frontera sufrieron los ataques de unos pobrecitos negritos hambrientos. Algunos números de la Guardia Civil aún están en el hospital recuperándose de las heridas que éstos provocaron con cal viva, heces y otros objetos contundentes. ¿Y aún nos quieren hacer ver estos socialistas que son necesitados? No hace muchos días, uno de los sindicatos policiales avisó públicamente que no se trata de “negritos que huían de la guerra”, sino que según las investigaciones policiales, se trata de exmilitares y excombatientes que llegan para enfrentar y dividir a Europa.

Las consecuencias inmediatas de esta invasión son: violaciones a jóvenes, saqueos en comercios, robos menores e impunidad que respalda el actual Gobierno de la nación conjuntamente con las podridas ONGs. Aquellos como yo que amamos España, la defendemos y hacemos lo propio con los cuerpos de seguridad del Estado, somos unos fachas según esta izquierda recauchutada. Nos están engañando por todos los lados y los medios de comunicación afines a este régimen, más que informar, están desinformando. Y todo por recibir un poco de pienso de animales en recompensa.

No somos fachas, ni xenófobos, simplemente queremos a nuestro país y lo defenderemos hasta la última gota de nuestra sangre. Sólo nos cabe recordar, además, que Sánchez Corbí, el anteriormente citado y destituido jefe de la UCO, tiene una larga trayectoria en la lucha contra los criminales de ETA. Eliminar a Sánchez Corbí era uno de los objetivos prioritarios de los políticos basura de Podemos, PNV, Esquerra Republicana y Bildu, que llegaron a reclamar su cese al anterior ministro Juan Ignacio Zoido, Generalísimo Franco, Carrero Blanco, Adolfo Suárez y al pato Donald.

La cuestión es pedir según convenga a sus intereses sin pensar en el pueblo. Querido Pedro Sánchez, convoque elecciones y permita que el pueblo, según marca la democracia, eliga a sus dirigentes. No tenga miedo, su paga vitalicia ya no la perderá.

Dedicado a Manuel Sánchez Corbí

A todos los españoles que defienden la unidad de España.

Realización y voz: Julio García

Texto e imágenes: Laureano García