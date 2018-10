Patricia Aguilar rompe su silencio: "Estoy en una situación complicada"

Patricia Aguilar ha roto su silencio. La joven de Elche captada por una secta en Perú afirma, en un vídeo difundido a los medios, que se encuentra "en una situación complicada". Lo dice tras declarar ante la Policía e incide en su determinación por aclarar su situación actual y que se conozca toda la verdad en torno a Félix Steven Manrique, líder de la organización que la captó..

La joven aparece acompañada por Noelia Bru, portavoz de la familia: "No me siento cómoda dando cualquier entrevista a los medios, estoy en una situación complicada por el hecho de mi recuperación", ha indicado en el vídeo, en el que se le puede ver con buen aspecto. Cree que la exposición a los medios de comunicación no es buena para su recuperación y que supondría un "paso atrás".

Tras agradecer la labor de su psicólogo, su abogada, la preocupación social y el apoyo a la familia, ha querido relatar por qué ha cambiado la declaración proporcionada a las autoridades en el momento de su rescate. Alude al "miedo y a la peligrosidad" de Félix Steven Manrique e indica que en ese momento no se sentía cómoda para declarar. "Estando con mi familia he despertado un poco y he visto cómo son las cosas de verdad", afirma Patricia Aguilar.

Patricia Aguilar rompe su silencio

La joven mantiene que todo lo que ha declarado en España es "totalmente cierto" y que su ámbito ha aportado numerosas pruebas en torno a la captación, cuando ella aún era menor de edad. Además, Patricia Aguilar señala el riesgo de fuga que define a Félix Steven Manrique: en el caso de que salga de prisión, "la fuga es inminente y no va a aparecer más".

La portavoz de la familia y prima de la madre de Patricia Aguilar, Noelia Bru, ha recalcado en el vídeo que van a llegar "hasta el final". Anuncian que han recogido firmas en la plataforma Change.org para que la "manipulación psicológica, método empleado por el captor de Patricia Aguilar", sea tipificado en el código penal.

Asimismo, y ante la "incapacidad" de la joven para hacer declaraciones, la familia de Patricia Aguilar ha proporcionado un correo electrónico para que cualquier medio de comunicación que lo desee pueda realizar consultas.