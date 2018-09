Pedro Sánchez rechaza dar explicaciones en el Congreso por las "fake news" sobre su tesis doctoral

Pedro Sánchez no comparecerá en el Congreso de los Diputados para disipar las dudas sobre su tesis doctoral a pesar de que se lo pidan el PP y Ciudadanos. El jefe del Ejecutivo asegura que las acusaciones de plagio que le han llevado a publicar su tesis son infundados y que así se ha probado en cuanto el documento se hizo totalmente accesible el viernes.

Sánchez cree que la polémica responde a una campaña de "difamación" y de "ataque personal" de PP y Ciudadanos, que según él no tienen más armas para hacer oposición en asuntos como la sanidad universal o la exhumación de Franco, donde se han puesto "de perfil". "Me siento atacado como consecuencia de que me encuentro una portada que dice que yo he plagiado mi tesis doctoral", ha dicho en el programa El Objetivo, de La Sexta.

Sánchez no acudirá al Congreso porque cree que la Cámara Baja no está para que "se planteen cuestiones que nada tienen que ver con la política" y hablar de su tesis sería "enturbiarla".

Pedro Sánchez, durante la entrevista en LaSexta. Fuente: TV

Según él, las informaciones sobre su tesis son "fake news" (o noticias falsas), que ya no son fenómenos que ocurren sólo en otros países, ha lamentado.

El presidente ha rechazado a una querella criminal contra los medios que le acusaron de plagio, pero sí ha avanzado que si no rectifican, presentará una "demanda para reivindicar y restituir" su honor, "que ha sido mancillado información que no ha sido tal".

Sánchez concede esta entrevista en una de sus peores semanas en Moncloa desde que hace 100 días llegase a la Moncloa. En ella ha perdido al segundo miembro de su gabinete, la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por las dudas sobre su trayectoria académica y el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.