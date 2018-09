Ábalos: “No nos vamos a arrugar, hemos venido a gobernar, no a inflar las encuestas”

En una intervención en la Fiesta de la Rosa de los socialistas valencianos, Ábalos ha precisado que el PSOE no quiere aprovechar las circunstancias porque la gente quiere que "antes de que convoquemos elecciones, se resuelvan algunos temas que ya no pueden esperar" como, ha dicho, la situación en Cataluña.

“No nos vamos a arrugar, hemos venido a gobernar, no a inflar las encuestas", ha añadido.

El ministro de Fomento ha dejado claro que el PSOE está con mucho ánimo, con "un apoyo inmenso" y esto es algo que, según ha afirmado, le han reconocido los partidos de derechas que están preocupados si hay comicios.

"A nosotros nos encantan las elecciones y si no las hay fuera, las montamos dentro. Elecciones siempre", ha añadido.

Ádemás, Ábalos ha asegurado que él no es de los que ponen la otra mejilla: "Pondré todas las sonrisas del mundo, pero donde me dan, las doy y, si me buscan, me encuentran".

Exige una rectificación de Rivera

El secretario de Organización del PSOE ha exigido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "una disculpa pública", que "rectifique" y que pida "perdón" por cuestionar la tesis del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha preguntado por qué defiende al PP "cuando se ve acorralado por la corrupción".

Por otro lado, Ábalos ha asegurado que, “cuando uno no tiene qué ofrecer, se recurre a las descalificaciones”, refiriéndose a las críticas del Partido Popular y de Ciudadanos. “Combaten las políticas eliminando las personas”, ha lanzado, “no atacan nuestras políticas sino a los que las pueden liderar”.

“La tristeza de nuestra derecha es que no tiene proyecto ni estrategia y van a remolque de los que les están diciendo, no tenemos partidos que hagan la oposición”, ha añadido.

Además, ha comentado en su cuenta de Twitter que "la derecha ataca a los que las pueden liderar". "El PP y Cs no saben qué hacer en la oposición y su lugar lo han asumido algunos medios".

La derecha no ataca nuestras políticas sino a los que las pueden liderar. El PP y Cs no saben qué hacer en la oposición y su lugar lo han asumido algunos medios.#RazonesParaConfiar #MoltACELEBRAR

Para finalizar, Ábalos se ha comprometido a "sacar adelante el Gobierno de la Generalitat" porque "ese es el camino y el reconocimiento a un trabajo".