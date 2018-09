Rivera olvida la ‘guerra de los másteres’ y pide elecciones para que el Estado vuelva a Cataluña

De sacar de quicio a Sánchez con el 'caso tesis' a pasar de puntillas sobre el tema en apenas tres días. Son los que han pasado desde que Albert Rivera inquiriera al presidente del Gobierno por su presunto plagio en su tesis doctoral desde su escaño del Congreso de los Diputados hasta este sábado. Ayer, durante un acto de España Ciudadana en Barcelona en favor de la 'neutralidad de los espacios públicos', la única mención al asunto fue esta: "Como le preguntes por la tesis entonces sí que eres el enemigo". Y si no hubo más no fue, desde luego, por falta de crítica al jefe del Ejecutivo.

Y es que Rivera no cesó, desde esa tribuna, de afear algunas de las actitudes de Pedro Sánchez que estarían alentando a los separatistas. "El problema", llegó a decir el líder de Ciudadanos, "no es el PSOE o el PP, es el 'sanchismo' que quiere pactar con los separatistas". De ahí que, como conclusión, pidiera a Sánchez que "por muy nervioso que esté, no anteponga el sillón a los intereses de España" y convoque elecciones generales lo antes posible.

"Es importante que en España tengamos un gobierno con autoridad moral, con pactos entre constitucionalistas. No puede ser que en España estemos en manos de quienes quieren liquidar España. Eso lo entiende un niño de cinco años", ha sostenido.

Esa transversalidad que busca Rivera para un futuro Gobierno que desafíe al separatismo también ha quedado de manifiesto durante el evento celebrado en el Moll de la Marina, en el que participaron a través de mensajes en vídeo, socialistas reconocidos como Joan Mesquida o el exministro Celestino Corbacho.

El líder de Ciudadanos también lamentó la inacción de Moncloa en algunos de los episodios que están generando un clima de enfrentamiento en Cataluña. Rivera acusó directamente al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de "querer liquidar el Estado" y desacatar órdenes judiciales ante la pasividad de Sánchez. Inés Arrimadas, también participante en el evento, fue más allá al asegurar que Sánchez está "maniatado" por los separatistas.

Rivera quiso dejar claro que, de ser alcanzar la Presidencia, no pactará "con alguien que llama bestias" a quienes no son independentistas, en referencia a Torra. De hecho, y ya que el acto sirvió también para homenajear a personas que han sufrido episodios de violencia por no apoyar la vía unilateral, dejó claro que "cuando le parten la cara a una víctima, los demócratas estamos con la víctima y no con el verdugo". En esa línea también habló de los lazos amarillos, una manera que, a su juicio, sirven para "señalar al que no lo lleva" usando para ello espacios públicos.

Y uniendo ambas argumentaciones, la de la tensión en la calle y la de la del discutible papel de Sánchez en todo este proceso, también afeó al presidente del Gobierno que no haya hecho nada para evitar los ataques al juez Llarena. De hecho, recordó, meses después de que radicales pintaran amenazas en la valla de su residencia, no haya ninguna administración, catalana o nacional, que haya limpiado las mismas.

Por todo ello, y ante un público que pidió la convocatoria de elecciones, Rivera coincidió en que "cuanto antes se acabe esta legislatura, mejor para España".

Arrimadas aludió a la palabra "desamparo" para calificar el sentimiento de las muchas personas que tienen que salir adelante en ese clima de tensión diario en las calles. Una situación en la que la líder catalana de Cs ensalza el papel de los "héroes", "personas normales haciendo cosas extraordinarias que se han levantado y han dicho, 'basta ya de imposición de pensamiento único y te criminaliza si no te comportas como ellos quieren'", ha apuntado.