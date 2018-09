Torra llama a "encender pacíficamente" Cataluña en las próximas semanas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho un llamamiento a todos los catalanes a "encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente" Cataluña en las próximas semanas y meses, porque "no podemos renunciar a la libertad" ni "ser menos que cualquier otro ciudadano europeo".

En un acto anoche en Santa Coloma de Farners (Girona), Torra intervino durante una "cena amarilla" solidaria con los "presos y exiliados" soberanistas.

"Yo os pido, como pido a toda Cataluña, que en estas semanas y meses que vendrán tengamos esta misma mirada, volvamos a encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente este país", aseveró Torra ante las cerca de 300 personas presentes.

El presidente catalán instó también a "iniciar esta marcha por nuestros derechos civiles, sociales y nacionales", porque "no podemos renunciar a la libertad".

"No podemos renunciar al derecho de ser libres. Tenemos derecho a tener derechos. Tenemos derecho a tener nuestros derechos civiles como cualquier otro ciudadano europeo, no podemos ser menos que cualquier otro ciudadano europeo. ¿Por qué nos hemos de resignar a ser menos que un ciudadano escocés? No, no renunciamos", concluyó.

Torrent pide un referéndum

Por su parte, el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha pedido contraponer la independencia con la propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente para solucionar el conflicto político de Catalunya en un referéndum de autodeterminación.

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que lo que quiere la población catalana es "poder votar en un referéndum de autodeterminación" y que, si el Gobierno central quiere hacer una propuesta concreta relacionada con el 'no' en ese referéndum, que la haga.

"Si quiere proponer una alternativa concreta que la ponga sobre la mesa, pero nosotros tenemos el derecho de, en contraposición a esta propuesta, votar por la república y por la independencia porque es lo que quiere la mayoría de este país", ha expresado.

Ha insistido en que desde las instituciones catalanas están reclamando un referéndum de autodeterminación, que siempre tiene que tener una repuesta binaria -'sí' o 'no'-: "Otra cosa es que el 'sí' tenga un recorrido detrás, en este caso la república y tendremos que explicar cuál es esta propuesta y cómo tiene que ser esta república". "Y otra cosa es que el 'no' también tenga una propuesta detrás. Pero esta la hará quien defienda el 'no'. Quien defienda el 'no' a un referéndum de autodeterminación", ha explicado.

Forn: "No podemos poner límites"

El exconseller de Interior Joaquim Forn, que se encuentra encarcelado en la prisión de Lledoners (Barcelona), ha pedido al presidente del Gobierno que esté abierto a hablar de todo y que se creen condiciones para el diálogo: "No podemos poner límites al diálogo".

En una entrevista en La Vanguardia, el exconseller ha asegurado que no se arrepiente de nada y que espera una sentencia absolutoria: "No hemos cometido ningún delito. Organizar una consulta no está tipificado en el Código Penal y nunca hemos utilizado ni avalado la violencia".