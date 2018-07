Rivera recibe a la 'trans' Miss España y marca distancias con el conservadurismo de Casado

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha reunido este martes con la primera mujer transexual elegida Miss España, Ángela Ponce, activista por los derechos de las personas transexuales. Tras hacerse con este título el pasado 29 de junio, Ponce competirá en representación de nuestro país en el próximo certamen de Miss Universo, siendo también la primera transexual que participe en este concurso.

Rivera ha recibido a Ponce en su despacho del Congreso de los Diputados dos días después del cambio de líder en el PP, y tras una campaña en la que el nuevo presidente, Pablo Casado, ha defendido la familia tradicional. En esa campaña, sin pretenderlo, contó con el apoyo explícito de la organización ultracatólica HazteOir.

Ponce ha manifestado a EL ESPAÑOL que ha sentido a Rivera "muy cercano" y que "le ha escuchado y ayudado". La miss confiesa que su objetivo en esa reunión con el líder de Cs era "que conociese mi realidad y la de muchas personas". "No hemos hablado de temas políticos, sino de derechos humanos", cuenta.

Ángela Ponce será la primera transexual en representar a España en Miss Universo

Primera reunión con un político

La reunión, gestionada por la propia Organización Miss Universo a petición del partido de Rivera, ha congregado además de a los dos protagonistas, a la presidenta de la Fundación Daniela, una organización "que lucha por los jóvenes que se encuentran en esta situación" y de la que Ponce es la cara visible. "Yo he intentado transmitirle mis preocupaciones; no soy política, le he hablado desde el corazón para que desde su posición de político considere qué puede hacer y luchar juntos", dice Ponce.

A pesar de ser una de las modelos más mediáticas, Ángela Ponce no se había reunido con ningún líder político hasta el momento pero sí recibió hace dos semanas la llamada de la presidenta de su comunidad, Susana Díaz. "Me llamó para darme la enhorabuena" y "me mostró su preocupación por el tema de la transexualidad, dijo que quería reunirse conmigo para conocer mi situación y dar su apoyo al colectivo en la medida de lo posible". La modelo admite no tener un mensaje previsto para el caso de que gane el concurso de Miss Universo, pero tiene claro que "no hablará de paz, sino de inclusión y tolerancia" porque entiende que "su realidad es diversa".

Cs ante la transexualidad

Este no es el primer guiño que hace Rivera a la comunidad LGTBIQ. Ciudadanos se define como un "firme defensor" de los derechos de las personas transexuales. "Hemos sido impulsores, en algunos casos, y en otros un elemento de presión constante, para que en las comunidades autónomas en las que estábamos presentes, se aprobasen leyes que reconocieran el derecho de cada persona a expresarse y sentirse como realmente es", informan en Cs. El partido llevó al Congreso de los Diputados una iniciativa para que las personas transexuales pudieran cambiar de nombre en el Registro Civil con la mayor facilidad posible y a día de hoy se está tramitando.

Una cosa que tienen en común Ángela Ponce y la formación de Rivera es que "son conscientes de la problemática que existe en casos donde hay menores de por medio". El partido tiene la intención de "proteger el interés del menor que quiera iniciar los tratamientos precisos de cambio de sexo", por lo que cuenta con "iniciativas concretas contra el bullying hacia personas trans". Proyectos por las que el líder de Ciudadanos ha querido pedir consejo a Ponce sobre cómo tratar esta cuestión.

La lucha por el relato de centro

El líder de Ciudadanos se ha mostrado durante los últimos meses muy sensible en relación a estas situaciones. A principios de mes acudió a la festividad del Orgullo Gay en una carroza que defendía la gestación subrogada. Participó en la fiesta desde el autobús de la asociación Son nuestros hijos, acompañado de la responsable del Área de Mujer y LGTBI del partido, Patricia Reyes. Rivera se comprometió a llevar al Congreso una iniciativa para pedir al Gobierno que aborde la regulación de la gestación subrogada en España, una cuestión que considera "de justicia" y que supondría un avance.

Después de que Pablo Casado se haya coronado este sábado como nuevo líder del PP con un discurso más conservador, parece que Rivera tiene la intención de encontrar su hueco en una postura más liberal y de centro. Entre algunas de las declaraciones más conservadoras del líder popular se encuentra la de que "el PP es el único partido que defiende la vida, la familia y la maternidad", haciendo referencia a su postura en contra del aborto.

Casado también hizo algunas declaraciones sobre los homosexuales cuando todavía era vicesecretario de Comunicación. "Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer", declaró en 2017. También se ha mostrado tajante en alguna ocasión con la adopción de niños por parte del matrimonio homosexual: "El derecho de la adopción no es de los padres, sino de los hijos", explicando que "es un tema más complejo que las uniones de hecho".