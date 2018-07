El PSOE rechaza de momento investigar al Rey en el Congreso por las 'cintas de Corinna'

El PSOE no apoyará la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las llamadas cintas de Corinna. Al menos no de momento, según ha asegurado José Luis Ábalos, secretario de Organización socialista y ministro de Fomento, en una rueda de prensa en la sede de Ferraz.

"El PSOE apoya la propuesta del Gobierno que es llevar este tema de acuerdo a los procedimientos normalizados e institucionalizados" con la "comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)", Félix Sanz Roldán, en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, conocida como de secretos oficiales.

Esa comisión es secreta, a puerta cerrada, mientras que la comisión de investigación impulsada por Unidos Podemos sería un órgano específico y transparente. Pero el PSOE no lo apoyará, al menos no antes de que comparezca Sanz Roldán, señalado directamente por Corinna zu Sayn-Wittgenstein por las amenazas que habría proferido directamente contra ella y su familia.

"Estamos apoyando la comparecencia del director del CNI. Nos parece que es el paso que hay que dar. Después, ya veremos, no nosotros sino el resto de grupos" presentes en esa comparecencia, a puerta cerrada, ha dicho Ábalos.

Lo que no hará el PSOE es entender la transparencia "para desgastar instituciones e imágenes", como la del rey emérito, según el número tres del PSOE.

Lo contrario sería también caer en la "provocación o invitación que pueda hacer alguien", ha dicho sin citar al excomisario José Manuel Villarejo, autor de las grabaciones. "Estaríamos a merced de cualquier interés", ha dicho.

El PSOE no está, en cualquier caso, preocupado por el contenido de las grabaciones. "No es una cuestión que nos estremezca. No nos lleva a plantearnos esto como un chantaje ni nada", ha dicho Ábalos.