Casado: "He pedido a los presidentes provinciales que no haya llamadas de presión a compromisarios"

Pablo Casado, uno de los candidatos a liderar el Partido Popular, ha querido dejar claro que no quiere presiones ni juego sucio con los compromisarios a la hora de emitir su voto en el Congreso Nacional los días 20 y 21 de julio.

"He pedido libertad de voto a los compromisarios y a los presidentes provinciales que no haya llamadas ni presión de quién te ha puesto en el cargo o quien te va a poner...", ha asegurado en una entrevista en la cadena Cope.

Casado ha asegurado que él no quiere participar de este "juego de sillas", como si fuera algo común dentro del partido las llamadas de presión de quien te metió en las listas como concejal o diputado para exigir panes vueltos. "Yo lo que quiero es que venga más gente, más concejales, más diputados", ha añadido.

Respecto a qué puede pasar el 21 de julio cuando se anuncie el ganador, Casado ha insistido en que no será un problema si pierde y tratará de integrar equipos si gana.

"Tenemos la capacidad de plantear modelos de partidos a la militancia, que tienen puntos en común y que tienen cuestiones distintas. Si gano voy a dar cabida a equipos de todos los candidatos. Y si pierdo, no seré un palo en la rueda", ha prometido.

Aclarando que es el peor candidato para la izquierda, Pablo Casado ha explicado que su ambición es recuperar el partido de 11 millones de votos, porque "es una obviedad que con 8 millones nos han echado", y que la recuperación viene por ampliar el espectro pero "no hace falta moverse del sitio".

Pablo Casado reconoce que hay conversaciones con Cospedal porque no sólo ha sido una candidata con muchos votos, sino que "es la presidenta de Castilla la Mancha y estoy hablando igual que con otros presidentes autonómicos".

Preguntado por sus diferencias con la cúpula del PP de Mariano Rajoy y si manifestó alguna vez que había que hacer las cosas diferentes, Casado ha insistido en que "he sido portavoz de esa Dirección Nacional y leal. No he dicho nunca nada que no piense pero no he dicho todo lo que pienso, que es lo que tiene que hacer un portavoz".