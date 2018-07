Podemos toma el control de RTVE con 5 consejeros conocidos por sus posiciones radicales de izquierda

La promesa de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias se cumple. Y Podemos controlará RTVE. El partido morado dispondrá de mayoría en el consejo de administración de Radiotelevisión Española. De los seis consejeros elegidos este miércoles por el Congreso, tres fueron propuestos por Podemos y son conocidos por sus posiciones de izquierda. De los cuatro que quedan por elegir, dos también fueron propuestos por la formación de los círculos. O sea, cinco de los diez miembros son afines a los morados.

Sánchez afronta su primer 'bache' a cuenta de RTVE

Los consejeros elegidos

Los seis consejeros ya elegidos por el Congreso son Rosa María Artal Martínez, Juan José Baños Loinaz, Concepción Cascajosa Virino, Cristina Fallarás Sánchez, Víctor Sampedro Blanco y Tomás Fernando Flores, que será elegido como presicente.

De los seis ya elegidos, Podemos propuso al PSOE los nombres de tres de ellos que son conocidos por su izquierdismo. Rosa María Artal, ex trabajadora de RTVE y columnista de El Diario, también es conocida por sus polémicos tuits, como uno en que llamaba "puta jovencita" a una compañera de RTVE. Pero además fue candidata de Unidos Podemos por Zaragoza en las elecciones generales de 2016.

Cristina Fallarás, escritora y ex de El Mundo y ADN, ha defendido en multitud de tertulias postulados similares a los de Podemos. El menos conocido es el profesor universitario Víctor Sampedro, pero su ideología de izquierdas es evidente en sus artículos.

Del resto de elegidos, el PNV se lleva su particular cuota gracias al nombramiento de Juan José Baños, ex cargo del Gobierno vasco, así como director general del Grupo Noticias y director de DEIA. El PP, que estuvo negociando hasta última hora con el PSOE, finalmente se quedó sin representantes al no asumir que no tendría la mayoría. Ciudadanos, por su parte, se volvió a ausentar de las votaciones en señal de protesta por el reparto de cromos en RTVE.

Los cuatro que faltan por nombrar

Una vez nombrados los citados seis consejeros este miércoles en el Congreso, queda por elegir a otros cuatro. Estos últimos se tienen que designar en el Senado, donde este jueves se votará. Si, como parece, allí ninguno de los propuestos logra la mayoría absoluta y el apoyo de cuatro grupos parlamentarios, la elección viajará hasta el Congreso, que tendrá un plazo de diez días para votar sobre esos mismo consejeros.

En ese tiempo se convocarán dos plenos: en el primero hará falta la mayoría de dos tercios y en el segundo será necesaria la mayoría absoluta y el apoyo de cuatro grupos. Es decir, el mismo apoyo que los consejeros elegidos este miércoles. Hay dos candidaturas presentadas con cuatro nombres cada una: la del PP y la acordada por Podemos y PSOE.

La lista de Podemos y PSOE en el Senado está compuesta por Isabel Cerrada Escurín, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó Sanz y Juan Tortosa Marín. Es más que probable que la misma mayoría parlamentaria que votó conjuntamente este miércoles ratifique los nombramientos de estos cuatro candidatos.

De estos cuatro nombres, dos fueron propuestos por Podemos: Fernando López Agudín y Juan Tortosa Marín. Este último fue uno de los fundadores de Canal Sur, fue director de comunicación de UGT Andalucía y trabajó en la cadena Cuatro. El veterano López Agudín trabajó junto a Margarita Robles en el final del felipismo, dirigió Informe Semanal y ahora escribe un blog en Público.

¿Cuándo se nombrará al presidente?

Tomás Fernando Flores será el nuevo presidente de RTVE porque así lo pactaron PSOE, Podemos y PNV. Estaba previsto que el pleno del Congreso de este miércoles votase también sobre quién estará en la presidencia de la corporación. Pero para celebrar esa votación primero tienen que estar nombrados los diez consejeros de la corporación. Cuando el Parlamento nombre a los cuatro que faltan, también se votará quién es el nuevo presidente.