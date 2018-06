Arrimadas se hace fuerte en el bastión 'indepe' de Vic: "No nos van a callar"

Inés Arrimadas y la plana mayor de Cs en Cataluña ha ido este sábado a Vic ha hacer constar la voz de esa mayoría de catalanes no independentistas que, a tenor de los pronunciamientos y actuaciones de Quim Torra, no merecen consideración ni protección alguna por parte del nuevo Govern.

La presencia de Arrimadas en este bastión separatista de Barcelona se porduce apenas 73 horas después de que el Ayuntamiento de la ciudad denegase a Cs permiso para celebrar un acto de partido, un acto "constitucionalista" -matizan en el partido naranja-, en la Plaza de la Catedral.

La portavoz nacional de Cs se ha dejado ver en la localidad para dar un canutazo a la prensa y dejar constancia de que el partido liberal, ganador de las elecciones del 21-D, no va a permitir la marginación ni exclusión de los catalanes no nacionalistas: "No no scvan a callar", enfatizó la política catalana tras emplazar al Gobierno socialista de Pedro Sánchez a "defender y proteger" los derechos de todos los catalanes.

El mensaje de Arrimadas cobra un valor singular como contestación a la política de "puentes tendidos" con el independentismo de Pedro Sánchez y la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet. No en balde, este acto de Vic se porduce sólo un día después de que el primer Consejo de Ministros socialista anunciara que lñevanta el control de las cuentas de la Generalitat como "gesto a Cataluña".