Dimite el diputado de Podemos Galicia que mintió en su currículum

"Bochorno y vergüenza". Esas fueron las palabras con las que Juan José Merlo, diputado de En Marea y secretario de Organización de Podemos Galicia, comunicó su renuncia al acta parlamentaria después de que se desvelase que en su currículum figura que es ingeniero cuando nunca llegó a obtener el título. A pesar de que había asegurado que no pensaba dimitir, este viernes ha anunciado que deja su cargo como diputado en el Parlamento gallego así como sus responsabilidades en la formación morada.

"Claro que me formé como ingeniero, pero no alcancé la titulación", ha explicado Merlo esta mañana. Tuvo que abandonar los estudios en Ingeniería Industrial en Electrónica, según ha revelado, por necesidades económicas: empezó a trabajar en unos grandes almacenes para sacar adelante a su familia y, tras ir ascendiendo puestos en la empresa, se le hizo imposible compatibilizar el trabajo y la formación académica. No obstante, el diputado de En Marea ha defendido que "nunca" persiguió "mentir ni inflar el currículo, ni ningún tipo de clasismo ni titulitis".

Merlo ha reconocido la "información errónea" y su "parte de culpa" al no haberla corregido, al mismo tiempo que ha lamentado que su caso se quiera comparar con otros de "mayor gravedad", en referencia al 'máster de Cristina Cifuentes' o al de Pablo Casado.

Fue el periódico ABC quien destapó las irregularidades en el CV del político de la formación morada. Según se recoge en su ficha oficial en la página web del Parlamento gallego, Merlo dice ser: "Ingeniero. Se formó como ingeniero industrial y desarrolló su actividad laboral primero en el cuerpo de mandos de una conocida cadena de grandes almacenes y posteriormente al frente de una empresa de ingeniería y energías renovables". En este sentido, Merlo ha negado haber firmado ningún proyecto.

Ficha de Juan José Merlo en la web del Parlamento gallego.

"Pienso que la mejor defensa de los principios que me trajeron aquí y con los que rijo mi vida en todo momento es ser consecuente con lo que promulgamos y por eso presento mi dimisión. Es lo justo. Los demás partidos no tienen el talante de asumir los hechos del modo en que lo hacemos [en Podemos]", ha afirmado. También ha afirmado que su renuncia es una decisión personal ya que desde la formación de Pablo Iglesias le recomendaron "tratar el tema de manera sosegada".

Además, el hasta hoy diputado de En Marea ha confesado que supo que este error aparecía en su currículum y que fue "connivente" con que esa falsa titulación figurase durante varios años y no se enmendase: "No contribuí activamente a aclarar esto en su momento". "No fue mi intención dañar a nadie ni generar este engaño, pero asumo la responsabilidad y la vergüenza de permitir que con mi connivencia se trasladase así", ha reconocido. También dijo que fue "una dejadez trasladar un relato inexacto".