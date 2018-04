Un diputado de ERC: "No se atreven a fusilarnos probablemente porque estamos en la UE"

"Hay represión, hay persecución, hay cárcel, no nos fusilan. Probablemente la gran diferencia es que estamos en un espacio de libertad que es la UE y no se atreven a fusilar". El portavoz de Demòcrates y diputado de ERC en el Parlament, Antoni Castellà, ha afirmado este lunes que el Estado no se atreve a fusilar a independentistas porque existe la Unión Europea, pero ha añadido que a "alguien se le ha pasado por la cabeza en el algún momento".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras participar en el Cementerio de Montjuïc (Barcelona) en un acto en memoria de Manuel Carrasco i Formiguera, histórico dirigente de Unió Democràtica de Catalunya que murió fusilado por tropas franquistas por ser "leal" a la República, ha recordado.Ha recordado que, precisamente Carrasco i Formiguera fue acusado de rebelión en un juicio sumarísimo, ha lamentado que no se haya anulado aquel proceso judicial, y lo ha atribuido a que el Estado actual está liderado por "los herederos de aquel franquismo que no quieren negar que aquello fue un asesinato injusto".

"Perdimos la batalla pero no la guerra"

Castellà ha considerado que, tras el referéndum del 1 de octubre de 2017, el día 3 de ese mismo mes debería haberse proclamado la República y haberla defendido a través de la resistencia pacífica, y ha asegurado que esa intención sigue vigente: "Perdimos la batalla pero no la guerra".

Demòcrates plantea que el actual Parlament "haga un acto contundente de soberanía" y regrese a la situación al 3 de octubre a través de un acuerdo de las tres fuerzas independentistas con representación en el Parlament: JxCat, ERC y la CUP.

Apoyo a JxCat

Castellà ha explicado que su partido "comprende y comparte" que JxCat proponga a Jordi Sànchez y no a Carles Puigdemont para la investidura, pero ha recordado que Demòcrates siempre consulta a sus asociados sobre su voto cuál debe ser su sentido de voto en ese debate.Demòcrates tiene actualmente dos diputados en la Cámara, él y Assumpció Laïlla, que forman parte del grupo parlamentario de ERC, y ha asegurado que son leales a los republicanos y que se sienten "cómodos" con esta alianza.