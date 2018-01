Puigdemont, a Junqueras: "Desde la cárcel no se puede ser presidente", pero sí desde Bruselas

El expresident de Cataluña Carles Puigdemont sigue con su campaña para convertirse de nuevo en el máximo dirigente de la Generalitat. Y en ese camino ha querido dejar claro un mensaje al líder de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista a Catalunya Ràdio: Desde Bruselas se puede ser presidente pero "desde la cárcel seguro que no podría ejercer" de nuevo president, ha asegurado.

"En la prisión no me podría entrevistar, ni dirigirme a la gente, escribir y recibir a gente, muchas de las cosas que hago. La única manera de seguir haciéndolo es con libertad y seguridad, que es lo que garantiza que políticas públicas se puedan desarrollar", ha explicado.

Para Puigdemont, no hay dudas de que "sólo hay una opción: la restitución" de su Presidencia aunque sea a través de una investidura delegada en Bruselas porque "de todas formas, dentro del Palacio de la Generalitat no nos vemos más que ahora".

Y ha querido remarcar que él no es un fugado de la Justicia y que nadie lo persigue, aunque sabe que la alternativa a una investidura no presencial es que "sea un presidiario y no un president".

Eso sí es consciente de que no es normal tener a un presidente en otro país pero sí lo cree viable: "Hoy día los grandes proyectos empresariales se gobiernan con las nuevas tecnologías. No son las condiciones normales que nos gustaría, pero es mejor esto que desde la prisión", ha querido remarcar.

"Puedo ser perfectamente investido president", ha insistido. "Soy perfectamente investible presidente, tengo todo el derecho del mundo, espero que los derechos de los diputados sirvan para todos. Hoy soy un diputado perfectamente elegible como presidente", ha añadido.

Y advierte de que "el reglamento del Parlament no prohíbe las fórmulas que estamos señalando para la investidura" y "lo que no está prohibido se puede hacer".