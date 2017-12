La mitad de los concejales de Carmena solo seguirá si hay primarias para 2019

La crisis abierta en Ahora Madrid no termina con la destitución de Carlos Sánchez Mato. La confección de la candidatura para las elecciones municipales de 2019 también enfrenta a Manuela Carmena y sus fieles, por un lado, y al sector crítico y más izquierdista, por el otro. La realidad es que casi la mitad de los concejales de la candidatura de izquierdas reclaman que para elaborar las listas de esa cita con las urnas se celebren primarias abiertas. Si no es así, muchos de ellos se plantean no repetir en el proyecto que lidera la alcaldesa.

Que decidan las bases de Ahora Madrid y no los acuerdos de despacho. Esa es la máxima que comparten los nueve concejales de Izquierda Unida, Ganemos y Madrid 129 (escisión de anterior). En frente, Carmena y la mayoría de concejales, sobre todo adscritos a Podemos -tanto los cercanos a Pablo Iglesias como los próximos a Íñigo Errejón-, prefieren que la candidatura se confeccione a la medida de la alcaldesa. Sin primarias abiertas y, como mucho, con un sistema plebiscitario en el que las bases tendrían que ratificar o no una lista ya elaborada previamente.

Primarias abiertas y un programa más rupturista

Queda más de un año para las municipales. Y, por ello, todavía no hay posiciones fijas. Pero varias fuentes de Ahora Madrid consultadas por este diario apuntan a que en el sector crítico con la alcaldesa se comparte la idea de que tienen que celebrarse sí o sí unas primarias abiertas. Es el método más asambleario y más democrático que exigen los ediles de Ganemos, Madrid 129 e IU.

Forman este grupo crítico con Carmena los ediles Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez (Izquierda Unida), Guillermo Zapata, Javier Barbero y Celia Mayer (Madrid 129), Rommy Arce, Pablo Carmona y Montserrat Galcerán, (Ganemos). Recientemente, estos nueve concejales suscribían un manifiesto en esa línea que casi pasó inadvertido. Entonces, estaban encolerizados por el pacto acordado por Iglesias y Errejón para las listas de 2019 en la ciudad y la comunidad de Madrid.

Amén del sistema de elección de las primarias, este grupo quiere un programa electoral más rupturista que, al contrario de lo que ha ocurrido con el plan financiero, desafíe a las élites políticas y económicas sin remilgos. Sin ir más lejos, el propio Sánchez Mato, en una entrevista en La Sexta emitida este martes, iba en esa línea al hablar de los comicios municipales. El exresponsable de Hacienda priorizaba "el programa" antes que "las personas" para repetir en 2019 la fórmula exisota de 2015.

Los 'anticapis', también contra Carmena

Más allá de la batalla de las listas, la crisis no se ha cerrado en Ahora Madrid a cuenta de la aprobación del plan financiero gracias a los votos del PP. Este martes los Anticapitalistas, sector de Podemos más a la izquierda y del que forman parte algunos ediles de Ganemos, lanzaban fuertes críticas a Carmena por rendirse ante Montoro. Una versión de los hechos del Ayuntamiento muy similar a la del colectivo Madrid 129 y, por supuesto, a la visión de Izquierda Unida.

Entretanto, Carmena descartaba este martes dimisiones en su Gobierno tras cesar el lunes a Sánchez Mato, anunciaba que este concejal sumará competencias de distritos al "reorganizar" el Gobierno, aunque no "ampliará" la crisis, y recordaba que Ahora Madrid "es una candidatura vecinal y no una coalición de partidos".