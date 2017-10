¿Puigdemont recula? TV3 omite su declaración más explicita a favor de la DUI

En la batalla dialéctica entre independentistas y constitucionalistas cualquier declaración o matiz se mira con lupa por lo que puede significar lo que se dice pero sobre todo lo que no dice.

La última omisión importante ha ocurrido en el reportaje que emitió el domingo por la noche TV3 en el programa '30 minuts'. El protagonista era el presidente de Cataluña Carles Puigdemont donde daba detalles sobre las intenciones del Govern tras el referéndum.

En el avance, TV3 destacaba una frase en el que Puigdemont hablaba de la declaración unilateral de independencia (DUI): "La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley".

Sin embargo, en la emisión del reportaje final esta frase no aparece. El president no dice nada sobre si la DUI va a producirse o no, si va a entrar en vigor inmediatamente o no, o si va a tener un valor efectivo o no.

De la misma forma, la portavoz de PDeCAT, Marta Pascal, declaró a la BBC que lo que va a hacer Puigdemont en el Parlament es una "declaración simbólica", aunque no explicó qué significa esto ni, sobre todo, qué consecuencias reales tendría.

Lo único que añade es que esta "declaración simbólica" supondría el reconocimiento del referéndum y de que un gran porcentaje de catalanes quiere la independencia, "antes de hablar de emprender un camino de independencia".