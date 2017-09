La papeleta del 1-O que no imprimió Rufián: "Ha sido un chiste"

"Le hago una confesión, señora vicepresidenta, espero que no me detenga. Yo tengo una papeleta. Lo confieso. Pero también le juro que es para consumo propio. ¡Nos vemos en las urnas!"

Es poco probable que Gabriel Rufián vaya a ser detenido. El diputado de ERC mostró este miércoles una impresora "humilde" y "republicana" a la vicepresidenta del Gobierno para reclamarle que permita a los catalanes votar en el referéndum del 1 de octubre. Pero no había tal papeleta. Si Rufián no la mostró no es porque tuviera las manos muy ocupadas sosteniendo el voluminoso aparato informático.

"Se pueden tener varias papeletas impresas en cuestión de segundos, corren por las redes varios modelos", explica el propio Rufián a EL ESPAÑOL. "Pero ha sido un chiste. Votaré con la oficial que el Govern facilitará a toda la ciudadanía tal como prevé la ley del referéndum y ha pasado los últimos 40 años. Lo que sí que creo q merece una reflexión por parte de todos es que se hable más de una papeleta de votación que del incendio de Valencia", dice en relación a un grave incendio en la capital del Turia.

Las papeletas, como todo lo que está relacionado con el referéndum y que conlleve inversión u organización logística, está bajo la lupa del Gobierno, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional, decididos a impedir el referéndum al considerarlo ilegal. No en vano la Guardia Civil investigó la posible impresión de papeletas en una planta de Constantí (Tarragona) hace unos días, llegando a recibir en forma de protesta (burla para otros) papeletas de manos de la CUP.

Por otra parte, el conseller de Exteriores, Raül Romeva, aseguró hace días que en el exterior "ya se está votando" y por lo tanto el 1-O "ya ha comenzado", aunque sin aclarar cómo, dónde o con qué papeletas.

El Govern ha animado a los ciudadanos a imprimirse sus propias papeletas, como no ha hecho Rufián, pero sigue manteniendo que, pese a la oposición de muchos alcaldes a ceder espacios o funcionarios y las advertencias del Constitucional y la Fiscalía, todo aquel que quiera votar tendrá a su disposición una papeleta como en cualquier elección de las que se han celebrado en Cataluña.