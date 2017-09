Rajoy: “Si a alguien se le cita para una mesa electoral, que no vaya”

"Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya". Esa es la petición de Mariano Rajoy a las personas que puedan ser citadas en Cataluña para permitir el "golpe a la democracia" que para él es el referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional, que lo considera ilegal.

El presidente del Gobierno ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados tras la sesión de control, en la que, entre otras cosas, el diputado de ERC Gabriel Rufián mostró una impresora de papeletas electorales a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy no suele pararse con los periodistas en los pasillos del Congreso. Generalmente, dice lo que quiere en el pleno y abandona el hemiciclo a paso ligero, protegido por el personal de seguridad, que lo separa de la prensa. Pero la situación en Cataluña ha llevado al presidente a insistir una vez más en que el Gobierno no permitirá el referéndum. "El Gobierno no lo puede permitir" porque de hacerlo, se consumaría "la ley de la selva", dijo.

Rajoy critica "un acto claramente antidemocrático". "No yay otro escenario posible que que no se celebre", ha asegurado. ¿Y si la Generalitat se declara insumisa? "Es igual lo que se declaren. En España la ley se cumple porque es una democracia".

La reforma de la Constitución puede esperar

Como en el pleno, Rajoy criticó la tramitación de la ley del referéndum y la de la fundación de la república catalana, aprobadas la semana pasada por el Parlament de Cataluña.

En el pleno, preguntado por Albert Rivera sobre la reforma de la Constitución que plantea la oposición, el también líder del PP fue claro. "La prioridad no es tanto la reforma de la Constitución sino defender la Constitución, como estamos haciendo nosotros, el grupo socialista y ustedes", dijo a Ciudadanos. Lo urgente ahora es "evitar el disparate en el que se han instalado algunos". El resto de debates pueden esperar.