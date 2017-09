El PNV amenaza a Rajoy con torpedear los presupuestos de 2018 por Cataluña

Una intrincada negociación en la que cada voto cuenta llevó a Mariano Rajoy a aprobar, con meses de retraso los Presupuestos del Estado para 2017. Pero antes del 30 de septiembre, el Ejecutivo tiene que remitir al Congreso de los Diputados los de 2018 y podría tener muchas más dificultades para sacarlos adelante.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, advirtió al presidente del Gobierno de que la respuesta al desafío independentista y el referéndum convocado para el 1 de octubre tendrá una incidencia directa sobre la negociación presupuestaria que aún no ha comenzado.

"Responder de una manera exacerbada y rebasando determinadas líneas y niveles en Cataluña complicaría la relación que podríamos tener con el PP", ha dicho. Esteban confirmó así, este martes antes de entrar a la reunión de la Junta de Portavoces de la cámara baja, las palabras escuchadas en Euskadi y dichas por la presidenta de su partido en Vizcaya, Itxaso Atutxa.

Esteban no quiere ser Rappel

Preguntado en varias ocasiones sobre qué consideraría el PNV una "respuesta exacerbada", Esteban rechazó elucubrar, aunque es obvio que la advertencia no está hecha en el vacío. El portavoz del PNV aseguró que no quiere jugar a ser Rappel, en referencia al conocido y colorista vidente, y que espera acontecimientos.

En cualquier caso, Esteban ha asegurado que no ha habido ningún contacto exploratorio con el PP respecto a las cuentas de 2018. "No tenemos prevista ninguna reunión", ha dicho. El texto de la ley todavía no ha sido presentado por el Ejecutivo, pero su aprobación es clave para garantizar la continuidad del Gobierno y alejar la posibilidad de elecciones anticipadas.

En mayo, el Gobierno vio aprobados los presupuestos para 2017 tras recabar el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, su grupo y socios de coalición electoral. El resultado de la votación fue de 176 votos a favor (la mayoría absoluta) 7 171 en contra. Los cinco escaños del PNV fueron fundamentales.