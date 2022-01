Pequeñas decisiones sostenibles que pueden marcar la diferencia

Los consejos sostenibles de esta semana vienen de la mano de Rafael Tarradas Bultó, Barcelonés nacido en 1977, quien estudió Diseño Industrial en la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad desarrolla su actividad profesional en una agencia de publicidad, comunicación y eventos en Madrid, aunque también imparte clases de marketing.

Entre sus intereses principales se encuentran el arte y el deporte, además de la historia de los siglos XIX y XX. Es de su pasión por la historia que nace su primer libro autopublicado: Al final del camino… la paz, título ambientado en la Guerra Civil y que aborda cómo ésta puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. En 2020, Tarradas Bultó se abrió camino en el mundo editorial con su novela El heredero, una historia basada en hechos reales, y dos años después lanzó El valle de los arcángeles.

1. Actúa YA

Rafael Tarradas Bultó

No hace falta que nos avisen más ni que veamos más desastres de todo tipo para comprender que nuestro planeta está enfermo y que debemos ayudar a sanarlo desde ya. No esperes a que lo hagan otros, actúa tú ahora. A menudo se habla del planeta que dejaremos a nuestros hijos, pero ese mismo planeta lo viviremos nosotros si no espabilamos. La Tierra nos ha dado ya muchas señales: es hora de asimilarlas.

2. Defiende al que actúa

Multitud de empresas y personas se esfuerzan a diario por hacer que sus productos sean competitivos y sostenibles frente a otros que no hacen nada por el planeta y se contentan con producir más barato sin pensar en la huella que dejan a su paso. Defiende al que, en un ejercicio de solidaridad y responsabilidad, se complica para ofrecerte un buen producto que, además, cuide el medio ambiente. Sé exigente y comprensivo.

3. Consume con criterio

Piensa antes de comprar. No compres nada que vayas a tirar enseguida o que no te haga falta. El mercado a menudo se muestra tan veloz que parece que si no compramos algo ahora no estará disponible mañana. Comprende que no hace falta tenerlo todo y controla tus impulsos. Un consumo más responsable te llevará también a una producción más responsable.

"Todos tenemos la capacidad de cambiar pequeños hábitos que perjudican a los demás"

4. Edúcate

Lee, pregunta, aprende. Infórmate de novedades, de las pequeñas y grandes cosas que puedes hacer para mejorar tu entorno. Entérate de lo que pasa y de por qué pasa. Tienes toda la información al alcance. Cuanto más sepas, mejor actuarás.

5. Educa

Informa de lo que sabes a los demás. Enseña tus actuaciones diarias, tus aprendizajes y tus maneras de vivir de forma más responsable en nuestro planeta. También sé humilde y comprensivo: todos nos equivocamos muchas veces, pero de las equivocaciones suelen salir los mejores aprendizajes. El consejo de un amigo tiene más fuerza y valor que el de mil reporteros. Aprovecha tu voz.

6. Cambia los hábitos

¿En serio no puedes separar la basura? ¿De veras no puedes reciclar el aceite? Consumimos tiempo y esfuerzo en muchas cosas inútiles y todos tenemos la capacidad de cambiar pequeños hábitos que perjudican a los demás. Sé generoso: cada acción individual beneficia a otros muchos.

"No pienses que tú no puedes hacer nada; tus acciones, aunque parezcan pequeñas, son importantes"

7. Olvida prejuicios e ideologías

Si algo nos debería unir es el amor a nuestra casa: nuestro planeta. Da igual tu sexo, tu raza, tu ideología. Olvídala porque esto está por encima de todo ello. Cuando cuidas el planeta nos cuidas a todos. Que nadie te retuerza la verdad con ideas políticas.

8. Todo gesto es importante

A menudo pensamos que nuestro gesto no cambiará nada. No es cierto. Si nuestro gesto se contagia, lo cambiará todo. No pienses que tú no puedes hacer nada; tus acciones, aunque parezcan pequeñas, son importantes. Todo cuenta. Actúa localmente pensando globalmente.

9. Conoce la Tierra

Disfrútala. No hablo solo de viajar -que también, si puedes, hazlo-, sino de pasear por un parque o por el campo. Disfruta del verde, de los árboles, del aire puro; todo lo bonito que tiene la Tierra. Si amas el entorno seguro que lo cuidarás más. Si comprendes la fragilidad de lo que te gusta, lo protegerás.

10. Sé realista, pero no seas pesimista

Nada salió nunca del derrotismo. Llevamos años destruyendo el planeta pero podemos cambiar las cosas. Piensa en positivo. La situación es crítica, pero la Tierra responde rápidamente a nuestros cuidados. ¿Recuerdas los meses de confinamiento? Enseguida nuestro planeta empezó a mostrar su rostr más sano. Tan solo debemos ponernos las pilas.

Sigue los temas que te interesan