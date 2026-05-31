Guantes de francotirador y otras prendas 'activadas': el arte reciclado de Alex Hug revoluciona Carabanchel

Carla Lariot y Alex Hug rondan los treinta y cinco años. La primera es galerista y fundadora de Lariot Collective. La segunda es artista y tiene su estudio a pocas calles caminando: ambas nacieron en Madrid, aunque tienen sus raíces familiares en otros países europeos; las dos conocen el éxito internacional, pero coincidieron en la capital después de un largo periplo.

La entrevista transcurre en la calle Alejandro Sánchez 113, en el barrio de Carabanchel. Todo está cambiando en esta zona, desde que Sabrina Amrani tuviera la visión en 2017 y la siguieran espacios como Veta o Memoria. Si el arte contemporáneo se puede definir como una exuberancia, todo este distrito se estaría convirtiendo en un laboratorio de los excesos madrileños.

"Los sábados son de Carabanchel", comenta Lariot —que recuperó su apellido francés de su árbol familiar— una frase que se escucha ahora cuando cada vez más coleccionistas llegan al barrio ese día a visitar las exposiciones de unas veinte galerías muy cerca unas de otras.

Lariot Collective fue fundada en Londres en enero de 2021 por Carla y su pareja Luca Sandigliano con un formato itinerante pop-up para artistas emergentes. Desde hace un año se ha establecido aquí definitivamente, junto al proyecto Hangar 113 como un espacio colaborativo para dar sostenibilidad económica a su propuesta.

En mitad de la sala cuelgan unas enormes bolas hechas por Hug, artista multidisciplinar, realizadas con guantes. A ella le gusta llamar a sus creaciones "esculturas vivientes" y, por su origen alemán suizo, explica que explora el "weltschmerz" —dolor del mundo-.

Después de trabajar para Sybilla, y de que sus creaciones bajo la marca A Hug vistieran a muchas celebridades y aparecieran en videos musicales de artistas como Rigoberta Bandini, ahora también es docente en diferentes universidades.

Ambas presentan en exclusiva esta propuesta a ENCLAVE ODS justo antes de inaugurarla.

Reciclar para incomodar

A menudo, el reciclaje a veces está recubierto de una amabilidad exigente, de una supuesta obligación crítica, y eso disuade a muchas personas de entender la importancia y el interés de esta práctica.

Aquí hoy la reutilización de las prendas tiene otra función más allá de la no-contaminación, dotando a esas combinaciones de una larga duración en una segunda lectura, aprovechando sus memorias, para hablar de temas incómodos como la salud mental o el dolor que supone a veces vivir.

La muestra se titula "Maelstrom of Thought" —en referencia a un remolino de gran intensidad generado por el choque de corrientes oceánicas y al pensamiento que se genera repentino—.

Al fondo del espacio flota un vestido amarillo compuesto de prendas cosidas entre sí que inquieta como una presencia espectral. Esta pieza llega de ser expuesta en otros países.

La "Armadura de sol" (2023) —por valor de 10.000 euros— es la pieza central de la exposición con aproximadamente 4 metros de ancho y 2,5 de profundidad: el enorme vestido suspendido desde el techo es en realidad una estructura cosida a mano de cuellos procedentes de camisas, jerséis y batas usadas.

Alex Hug durante la entrevista con ENCLAVE ODS. Nieves Díaz

Todos esos cuellos de color luminoso han sido usados por personas que la artista denomina "personas amarillas", dado que ella asegura que las personas que visten de este color comparten una cualidad especial: irradian energía positiva allá donde van. Inicialmente pensada como un refugio personal para sí misma, ahora es una escultura que ofrece "como una herramienta de sanación emocional"

Además encontramos la pieza "War Hits All" (2023), una bola de guantes cosidos a mano con prendas recicladas en su interior, de más de un metro de radio, elaborada con "65 guantes de francotirador de la República Democrática Alemana (RDA) y del ejército alemán". Esta pieza a la venta por valor de 9.000 euros es una "reflexión sobre los complejos efectos de la guerra".

El péndulo representa para ella "nuestra vulnerabilidad, puesto que que en cualquier momento el visitante se convierte en participante involuntario que puede esconderse o esquivar la instalación, pero debe elegir qué hacer".

Finalmente, en una esquina final izquierda, la serie "Social Anxiety" (2023) está elaborada con 37 mangas de chaquetas y jerséis, además de 6 guantes, sobre una estructura metálica, una instalación interactiva para reflexionar sobre el aislamiento, el contacto físico y la salud mental, algo "especialmente relevante en los tiempos difíciles del COVID".

El encuentro

Lariot lleva puesto un collar vintage dorado y Alex se refiere en algún momento al color de su camisa reciclada, que es amarilla como la inquietante pieza central.

"Conectamos también con la parte de la reutilización de materiales, porque aquí todo es reutilizado, compramos todo de segunda mano", explica la galerista señalando a una estantería.

Lariot explica que se conocieron durante el Design week festival en Madrid: "Yo entré en la página web y empecé a buscar estudios cercanos, di con Alex… y entonces aluciné. Me pareció brutal, y dije, ¡no puede ser que haya tenido tanta suerte!".

También explica cómo empezó a buscar su currículum, "primero en Instagram, en su web, vi que Alex ya estaba como artista en la Fundación Solo, así que directamente la contacté y fuimos a ver su estudio cercano".

En la mesa aparecen fotografías de Alex Hug en una performance con las piezas de la sala. "Cuando inauguro una obra hago una performance, son las imágenes que ves. Pero no soy performer ni bailarina, prefiero que sea la gente quien interactúe con las obras", cuenta la artista.

"Como ves, mis obras son cada vez más grandes, necesitaba espacio", explica respecto a su llegada a esta zona. "Ahora pertenezco al grupo de artistas y diseñadores de Carabanchel".

Una de las bolas que componen la obra 'War Hits All', de Álex Hug. Nieves Díaz

Habla de las seis bolas de guantes "que representan los seis pilares de la vida: amor, familia, amistad, dinero, trabajo y salud".

"Cuando todo va bien", añade la artista, "puedes habitar sin problema el espacio, pero cuando empiezan a tambalearse alguno de ellos, empieza a haber una carrera de obstáculos, algo bastante agresivo. Cuantas más bolas hay en movimiento, o cuantos más problemas tienes a la vez, más difícil es levantar cabeza, ¿no?".

"Si todos esos objetos están allí moviéndose, te ves obligada a interactuar, agacharte o mantenerte al margen, respecto a cada una de ellas ¿no? De ese modo hablo de cómo nos enfrentamos a los problemas", concluye.

Los guantes de francotirador

En concreto, la obra realizada con guantes de francotirador tardó cinco años en realizarse. "Adquirí casualmente el primer par en un mercadillo, me parecían como muy marcianos y a partir de ahí empezó todo".

Fue su padre, de origen alemán, quien le explicó que esos guantes tenían un uso concreto. "Conecté con el material y la forma, pero cuando me enteré también de la historia, empecé a coleccionarlos, estuve más de cinco años buscándolos porque no es fácil encontrarlos, y una vez tuve suficientes y empezaron también los conflictos y las guerras, decidí crear la pieza".

Le da igual si se le llama Diógenes o coleccionismo. Se describe como alguien que sabe "hablar con los materiales", que aunque suene a persona que susurra a los caballos, no tiene nada que ver. "Un material usado, vestido, sobado, que hemos vivido, puede leerse, entendiendo por dónde ha pasado".

Asegura que puede conectar con esa energía que queda impregnada como restos en el tejido. "Entonces la reciclo, también esas historias, para crear nuevas narrativas, eso es lo que hago con mis obras", añade.

"Cuanto más usados, más rotos, más arreglados, mejor", señala la artista Alex Hug, que se declara fan de Louise Bourgeois o Tracey Emin, entre otras. "La ropa es algo con lo que conecta todo el mundo".

La segunda lectura de la segunda mano

Lariot, su galerista, explica cómo se siente "especialmente atraída" por obras que crean una disputa, que incomodan. "Estéticamente estas piezas me gustan, pero te animan a ir más allá. Entonces es cuando empiezas a ver temas tan conflictivos, como pueden ser en este caso guerras, la resolución de problemas, las diferentes formas de la ansiedad, y todo lo que nos toca mucho más profundamente".

La galerista añade que su tesis fue sobre el diálogo entre moda y arte. "En Alex existe esa combinación, es perfecta porque ella viene del mundo de la moda, ha tenido su propia firma, ha sido diseñadora, y ahora con su arte ha llegado a hacer que las dos industrias convivan".

Se trata, en efecto, de "obras incómodas" en las que la segunda mano saca al visitante de la zona de confort, como ambas coinciden.

Sin embargo, son piezas con las que es fácil interactuar, aseguran. Pueden resultar incómodas, o ser complejas, pero también invitan a accionarlas. "Cuando llegas, puedes leer o simplemente ponerte a mover las obras y mirando decides atravesarlas, darte golpes con ellas, colocarte debajo o encontrar un punto en el que tú también formas parte de la pieza".

"Como todos llevamos ropa, todos conectamos, todos la entendemos". Para ellas es un lenguaje universal y, aunque la sostenibilidad no sea el mensaje principal, sí queda en una segunda capa. "Igual son temas incómodos o en los que no apetece mucho meterse porque ya nos pasan muchas cosas en la vida, pero aquí, de una manera muy lúdica y como un juego, de repente puedes divertirte con esos pensamientos".

Como dice Carla Lariot, "los sábados son de Carabanchel".