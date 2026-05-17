Comprender lo que implica convivir con una enfermedad rara sigue siendo uno de los grandes retos pendientes de nuestro sistema sanitario y de la sociedad en su conjunto. La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) lo ejemplifica con claridad.

Hoy, con motivo de su día mundial, tenemos la oportunidad de detenernos en una realidad que afecta a uno de cada 2.500 nacidos y que, aun siendo poco conocida, tiene un impacto muy significativo en la vida de quienes conviven con ella.

La neurofibromatosis tipo 1 acompaña a muchos pacientes desde la infancia y condiciona su vida diaria.

Médicas, cirujanos y funcionarios de salud caminan juntos en el pasillo de espaldas.

La enfermedad se manifiesta de formas muy variables, aunque una de las más complejas es la aparición de neurofibromas plexiformes, que son tumores que crecen a lo largo de los nervios y que, pese a considerarse como 'no malignos' ya que no suelen metastatizar, impactan enormemente en la vida de los pacientes ya que pueden ser localmente agresivos.

Estos neurofibromas aparecen hasta en el 50% de los pacientes con NF1.

El dolor, la desfiguración y las limitaciones funcionales forman parte de su realidad cotidiana y afectan directamente a su autonomía, su autoestima y su calidad de vida.

En algunos casos, incluso actividades básicas pueden verse condicionadas por la localización de los tumores, con impacto en funciones respiratorias, visuales o motoras.

A ello se suma que estos tumores no solo limitan el presente de los pacientes, sino que también generan incertidumbre a largo plazo, ya que existe un riesgo de hasta un 15% de que puedan transformarse en malignos.

En la actualidad, la primera opción terapéutica son las intervenciones quirúrgicas repetidas y un control médico continuo, en un contexto en el que la cirugía no siempre resulta una solución efectiva porque los tumores pueden volver a crecer con el tiempo.

Además, persisten retos comunes al resto de enfermedades raras, como los retrasos en el diagnóstico o las diferencias en el acceso a equipos especializados.

Imaginemos lo que supone esta situación para un niño o niña que acaba de empezar a vivir, para un adolescente que está en pleno desarrollo o para un joven que está decidiendo cómo quiere que sea su futuro. También para sus familias, muchas de ellas con varios miembros afectados por esta patología.

Y es que detrás de cada enfermedad rara hay personas que necesitan llegar antes al diagnóstico, recibir una mayor atención y contar con soluciones que realmente mejoren su calidad de vida. La innovación debe centrarse en lo que de verdad importa a los pacientes, como el control del dolor o la mejora de la funcionalidad diaria.

En Merck trabajamos con este enfoque, escuchando y colaborando estrechamente con profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes para cubrir sus necesidades médicas, ahora insatisfechas, y con el objetivo de redefinir lo que significa vivir hoy con un tumor raro.

Seamos honestos: queda camino por recorrer. La innovación comienza en el laboratorio, pero se completa cuando el sistema consigue que el código postal o la rareza de una enfermedad no determinen el futuro de una persona. Solo entonces podremos decir que la ciencia es, de verdad, plenamente humana.

*** Montse Jansà es Country Lead de Enfermedades Raras de Merck en España.