Empieza a consolidarse la idea, todavía de forma desigual, de que la falta de conciliación tiene un coste real para las empresas.

No es solo una cuestión personal o familiar: impacta directamente en la pérdida de talento, la dificultad para retener perfiles clave y la sostenibilidad de los equipos.

Durante mucho tiempo, esta realidad se asumió como inevitable. La conciliación se gestionaba en el ámbito privado, dentro de las familias y, en la práctica, recaía mayoritariamente en las mujeres, generando lo que hoy es el principal factor de desigualdad en el mercado laboral español.

Organizar, adaptarse, sostener. Resolver, muchas veces en silencio, lo que el sistema no contemplaba.

Pero ese modelo ha mostrado sus límites. Cuando la conciliación no existe, las decisiones se desplazan. Se posponen proyectos, se ajustan trayectorias profesionales y, en demasiadas ocasiones, se renuncia.

Y ese impacto, aunque muchas veces invisible, termina afectando también a las organizaciones.

Sin embargo, las soluciones no son nuevas. Las escuelas infantiles en entornos laborales llevan décadas existiendo.

Han formado parte de modelos empresariales que entendieron, antes que otros, que el cuidado, la educación y el desarrollo emocional no podían quedar completamente fuera del trabajo ni gestionarse únicamente en el ámbito familiar.

Lo que sí ha cambiado es la forma en que hoy se interpretan. Ya no se ven solo como una medida de conciliación.

Se entienden como una herramienta estratégica dentro de las organizaciones, conectada directamente con la retención del talento y la sostenibilidad de los equipos.

Acercar las escuelas infantiles a los lugares de trabajo no solo facilita la logística diaria. Reduce la carga mental, acorta distancias, físicas y emocionales, y devuelve tiempo.

Pero, sobre todo, transforma la experiencia de la maternidad dentro de la vida profesional de muchas mujeres —no es casual que los estudios muestren que la salud mental de las madres españolas supera en agotamiento a la del resto de madres europeas—.

Porque cuando el cuidado se integra en el entorno laboral, cambia el punto de partida.

La conciliación deja de ser una cuestión individual para convertirse en una responsabilidad compartida que forma parte del propio diseño de la organización y de su cultura interna.

Quienes llevamos décadas observando esta evolución, en mi caso más de 25 años dedicados a la educación infantil, sabemos que este tipo de soluciones no son inmediatas ni universales.

Su implantación es progresiva y, en muchos casos, desigual. Pero su impacto es claro allí donde se desarrollan de forma coherente.

Cuando una empresa integra una escuela infantil en su entorno, no está solo ofreciendo un servicio. Está redefiniendo su cultura organizativa y reconociendo que los cuidados forman parte de la vida de las personas y deben incorporarse de manera estructural.

Y esa decisión tiene efectos concretos. Se traduce en mayor permanencia del talento, en equipos más comprometidos y en entornos donde es posible desarrollar una carrera profesional sin tener que elegir constantemente entre lo personal y lo profesional.

El reto, sin embargo, no está resuelto. La conciliación no puede seguir dependiendo de soluciones individuales ni de la capacidad de adaptación de las familias.

Necesita estructuras que la hagan viable y que permitan una integración real de los cuidados.

Porque la maternidad no debería implicar renunciar, ni ralentizar, ni reconfigurarlo todo. Y conciliar no debería ser una excepción.

Debería ser, sencillamente, parte de cómo entendemos el trabajo y organizamos nuestras empresas y nuestra sociedad.

*** Sandra Butragueño es socia directora de Kidsco.