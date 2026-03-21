En un contexto en el que el agua se ha convertido en uno de los recursos más frágiles del planeta, resulta imprescindible fijarnos en aquellos modelos que demuestran que la gestión responsable debe ser un discurso, al mismo tiempo que una práctica cotidiana, medible y sostenida en el tiempo.

L’Aquàrium de Barcelona es uno de esos ejemplos poco visibles, pero profundamente reveladores. Cada semana devuelve al Puerto de Barcelona más de un millón de litros de agua de mar depurada, un gesto que transmite de forma directa una idea clara de compromiso ambiental y responsabilidad colectiva.

La cifra impresiona, pero cobra aún más sentido cuando se comprende el sistema que la hace posible. Los seis millones de litros de agua que circulan por sus acuarios se filtran cada noventa minutos, de manera ininterrumpida, desde hace tres décadas, sin margen para el error ni la improvisación.

Hablar de estos volúmenes no es una cuestión de grandilocuencia, sino de transparencia. Explican la magnitud de una infraestructura que opera como un organismo vivo, donde cada parámetro físico, químico y biológico debe mantenerse en equilibrio constante para que todo funcione.

El proceso comienza, además, fuera del edificio. El agua se capta en la Barceloneta, a través de un pozo que aprovecha la propia arena de la playa como primer sistema de filtro natural, reteniendo sedimentos y contaminantes antes de iniciar el tratamiento técnico.

Este detalle conecta la historia con la ciudad y con el Mediterráneo. No se trata de un sistema aislado, sino de un diálogo continuo con el entorno, donde la tecnología complementa a la naturaleza en lugar de sustituirla, respetando sus dinámicas y sus límites.

Todo este engranaje tiene un objetivo principal: garantizar la vida y el bienestar de más de 11.000 animales marinos de 600 especies distintas. Aquí la tecnología deja de ser protagonista para convertirse en una infraestructura al servicio de la vida.

Cada circuito, cada filtro y cada control existen para reproducir con precisión ecosistemas marinos que permitan a tiburones, rayas y cientos de peces convivir en condiciones estables, seguras y saludables, dentro de un entorno que exige una vigilancia permanente.

La sostenibilidad se completa cuando el agua, ya tratada y esterilizada, vuelve al mar en condiciones óptimas. No se extrae un recurso para agotarlo, sino para devolverlo limpio, controlado y compatible con el equilibrio del puerto y del ecosistema marino.

Más allá de la tecnología avanzada, detrás de este modelo hay conocimiento humano. Biólogos, técnicos y aquaristas supervisan el sistema día y noche, demostrando que la verdadera sostenibilidad se construye cuando la ciencia, la responsabilidad y la vocación trabajan juntas.

El Día Mundial del Agua que se celebra este domingo nos recuerda que los recursos no son infinitos y que la sostenibilidad debe ser una práctica, no un simple concepto. Modelos como este demuestran que cuidar el agua requiere previsión, compromiso y acción, y que la responsabilidad ambiental debe traducirse en hechos, no en meros discursos.

*** Patrici Bultó es biólogo y director técnico de L’Aquàrium de Barcelona durante más de tres décadas.