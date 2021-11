Hace tan solo unos días terminaba en Glasgow la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) constatando una realidad evidente: se precisan soluciones urgentes si queremos garantizar un mañana a las próximas generaciones. Y la solución pasa indudablemente por proteger el planeta, por hacer un mundo más sostenible, más igualitario.

Para hacer frente a estos grandes desafíos, la ONU aprobó en 2015 la Agenda 2030 y se fijaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que abarcan ámbitos sociales, económicos y ambientales y dibujan la hoja de ruta hacia un futuro mejor, un mundo mejor.

Estos objetivos interpelan a todos y a las empresas de forma especial, ya que es indispensable que el sector privado reaccione, se coordine y se corresponsabilice para la consecución de los ODS.

Las instituciones que organizamos y albergamos ferias, congresos y eventos, podemos y debemos contribuir también de manera activa en este propósito global. Nuestro alcance internacional, los múltiples sectores industriales y profesionales que reunimos y nuestro arraigo en las ciudades, en el territorio, nos permiten jugar un papel importante que no podemos desaprovechar.

Es por eso que en Fira de Barcelona nos hemos adherido a la Net Zero Carbon Events, una iniciativa del Consejo de la Industria de Eventos (JMIC) que se ha presentado en la COP26 y que propone reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050.

Se trata de la acción más global impulsada por el sector de los eventos y las reuniones a escala mundial para abordar el cambio climático y cumplir con el Acuerdo de París.

En Fira de Barcelona, conscientes de nuestro papel de generador de impacto económico y social, hemos integrado los ODS a nuestra estrategia corporativa y desarrollo de nuestra actividad, impulsando iniciativas a través de nuestros salones que funcionan como amplificadores internacionales en los que debatir los próximos retos y mostrar nuevas soluciones para afrontarlos con las mejores garantías.

Un buen ejemplo de ello son tres eventos claramente enmarcados en este objetivo global: Smart City Expo World Congress, Tomorrow.Mobility y Puzzle X, que se celebran estos días simultáneamente en el recinto de Gran Vía y que ayudarán a redefinir el futuro de las ciudades, la movilidad urbana y los nuevos materiales.

Precisamente, Smart City Expo World Congress, la cumbre internacional sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes, reflexionará sobre la transformación que están viviendo las metrópolis, reuniendo en su décimo aniversario a más de 400 empresas, 300 ponentes, 400 ciudades de todo el mundo y representantes de gobiernos locales, regionales y nacionales.

Y este 2021 celebramos también Tomorrow.Mobility, un evento centrado en la adopción de nuevos modelos de movilidad urbana sostenible e inteligente, y la primera edición de Puzzle X, centrado en dar a conocer el potencial de los llamados frontier materials, que tendrán un gran impacto en sectores como la energía, la salud, la construcción, la electrónica y el textil, entre otros.

Además de estos eventos, organizamos otros certámenes que, desde la visión de diferentes sectores como la automoción, la alimentación o la industria, también enfocan sus ediciones en impulsar la sostenibilidad para reducir su impacto ambiental. Hablamos, por ejemplo, de las recientes convocatorias de Expoquimia, Automobile Barcelona o Gastronomic Forum Barcelona, entre otras.

No obstante, como ya me he referido anteriormente, nuestro compromiso con la sostenibilidad va mucho más allá de la actividad ferial. Apostamos por la gestión eficiente de nuestros recursos: impulsamos el consumo de energía de origen 100% verde, el reciclaje, la economía circular y el ecodiseño de estands, entre otras medidas, para minimizar el impacto ambiental generado por la actividad en nuestros recintos.

Una apuesta por la que hemos obtenido la certificación ISO 14001, la norma más reconocida a nivel internacional en materia de gestión ambiental, y que nos anima a seguir avanzando en este objetivo.

Asimismo, estamos adheridos al Compromiso para la Sostenibilidad Turística Barcelona Biosphere, además de participar en otras iniciativas locales de este ámbito, y fuimos seleccionados en los 101 Ejemplos Empresariales de Acciones por El Clima 2020.

Y miramos hacia el futuro, enfocando nuestros esfuerzos en contribuir a los ODS, porque la sostenibilidad es un valor que está estrechamente ligado a nuestro ADN. Asumimos este reto porque somos conscientes de nuestro papel como motor económico y social, de generación de riqueza, bienestar y prosperidad para el presente y las generaciones futuras.

***Constantí Serrallonga es director general de Fira de Barcelona.

