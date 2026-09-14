Del hospital al trono: la coronación de Ely como princesa de Madrid mientras afronta un tumor cerebral

Ely y sus padres, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el mago Jorge Blass, tras la coronación. León Núñez Figaredo

La ciudad de Madrid cuenta a partir de este lunes con una nueva princesa. Se llama Ely, tiene casi 7 años y en esta calurosa mañana de septiembre ha sido coronada tras llegar en un coche de caballos al Palacete de los Duques de Pastrana.

Se ha convertido así en la protagonista del deseo número 8.000 de la Fundación Pequeño Deseo. La mañana de este 14 de septiembre llegaba acompañada de sus padres en un carruaje al palacete, donde la esperaba un príncipe –encarnado por el influencer Ángel Gómez Merino– y un séquito vestido de época.

Al ritmo de la famosa canción de Disney Un mundo ideal, de la película Aladin ha avanzado hacia su pequeño trono. Ahí le esperaban el mago Jorge Blas, que ha hecho aparecer la corona, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que la ha nombrado –de forma simbólica– princesa de la capital española.

Tras la coronación, sus cortesanos le han ofrecido un baile y le han entregado numerosos regalos. Juguetes y peluches se amontonaban a su alrededor en un acto que también ha sido una celebración adelantada de su séptimo cumpleaños, que es la semana próxima.

Minutos antes de la llegada de la princesa, los nervios se mezclaban con la emoción en el palacete madrileño. "Es un momento muy especial, sobre todo para Eli y sus padres, que van a vivir un día muy diferente", decía Cristina Cuadrado, directora general de la entidad.

Cuadrado ha aprovechado también el momento para mencionar la suerte que supone para ellos haber podido compartir y hacer realidad los deseos de 8.000 niños, unos 500 al año y más de uno al día.

"Es una gran responsabilidad", reconocía Jorge Blass sobre su tarea: hacer aparecer la corona de la princesa Ely. No es la primera vez que el mago colabora con la Fundación Pequeño Deseo, lleva haciéndolo más de dos décadas, pero todavía recuerda su inicio.

Fue en Toledo, cuando visitó a un niño enfermo en su casa: "Compartimos una tarde de magia y desde entonces colaboro siempre que puedo". Para él lo más importante es la posibilidad de devolver a estos menores "la ilusión que han perdido por la cruda realidad que viven".

En la misma línea, Martínez-Almeida ha puesto en valor la importancia de todos los deseos cumplidos: "Para ellos son momentos inolvidables". Las situaciones que atraviesan los pequeños como Ely son "muy complicadas" y estas vivencias les ayudan a mantener la ilusión y afrontar mejor el proceso, ha afirmado ante los medios el alcalde de Madrid.

La princesa Ely

La historia de Ely comienza el pasado abril, cuando le detectan un tumor cerebral. Su madre, Miryam, llevaba un año notando que le ocurría "algo raro en la vista" cuando el oftalmólogo la revisó y vio que había algún tipo de problema neurológico.

Ese mismo día, el 8 de abril, le realizaron un TAC y le diagnosticaron un glioma difuso intrínseco del tronco encefálico. Se trata del tumor más frecuente del tronco cerebral en la infancia y afecta principalmente a niños y niñas de entre 4 y 10 años.

Ely y sus padres posan con los figurantes del evento tras su coronación como princesa de Madrid León Núñez Figaredo

Concretamente, se forma en una zona llamada protuberancia, encargada de importantes funciones corporales, como la respiración, el sueño, el control de la vejiga y el equilibrio.

Quedó ingresada en el Hospital de A Coruña –su ciudad natal y de residencia– el mismo día del diagnóstico y 15 días después les enviaron al Hospital Niño Jesús de Madrid para tratar la patología.

Estuvo ingresada dos meses y medio en este centro, donde le dieron 30 sesiones de radioterapia y ha seguido con una pastilla. Ahora tiene que venir cada 28 días a la capital, explican Miryam y Fernando, el padre de la pequeña.

Para ellos la enfermedad de su hija está siendo toda una lección de vida e, incluso, se han sorprendido con su resistencia. La pequeña, dicen, no para de demostrar su energía y sus ganas de vivir. "No se le escucha una queja ningún día. Incluso, hay días que tira ella de nosotros", ha expuesto su progenitor con admiración.

La menor, a la que siempre le han gustado las princesas, ha contado a ENCLAVE que su favorita es Rapunzel, de la película Enredados. Ahora que la Fundación Pequeño Deseo ha cumplido su sueño, ya puede sentirse como ella.

Fernando y Miryam han explicado que, con el diagnóstico, Ely ha tenido que renunciar a su día a día, a ir al colegio y ver a sus amigos. Por eso, poder vivir una experiencia como la de hoy ha sido para ella "un subidón de adrenalina [y de energía]".

8.000 deseos cumplidos

Tras 8.000 deseos y 26 años de trayectoria, Cuadrado, directora general de la entidad, tiene claro que se queda con todo lo aprendido en el camino. También con el agradecimiento a todas las familias que confían en ella y su equipo para que lleven la ilusión a sus pequeños.

La portavoz de Pequeño Deseo asegura que a pesar de los años de experiencia, siguen poniendo la misma ilusión que el primer día. "No somos una fábrica, cada niño y cada deseo es especial".

La princesa Ely posa con sus padres junto a algunos de los regalos que ha recibido. León Núñez Figaredo

La fundación trabaja con 40 hospitales y son los sanitarios que tratan a los niños los que detectan aquellos que necesitan un 'chute' de ánimo y energía. Ellos ponen en contacto a los padres de los menores con la entidad y comienza el proceso.

La preparación de cada uno depende de cada caso. Por ejemplo, para el deseo de Ely han sido necesarios meses de preparación. Primero debían conocer en qué estado se encontraba la pequeña y la opinión de los médicos para realizar un acto así.

Después, tuvieron que conseguir los voluntarios necesarios para hacer de figurantes, lograr el espacio y conseguir a las empresas colaboradoras, que se han encargado de, entre otras cosas, el maquillaje y el vestuario. "Son una parte fundamental", ha reconocido Cuadrado.

Otro detalle esencial es la discreción. Desde la fundación intentan que los niños no se enteren hasta el último momento para no crear expectativas que puedan truncarse por imprevistos.

De hecho, ese ha estado a punto de ser el caso de Ely. La semana pasada el evento estuvo a punto de cancelarse porque la menor fue ingresada en el Hospital de A Coruña con una neumonía. Afortunadamente, ha podido recuperarse y vivir este día tan único acompañada de sus padres.

Tras la coronación y los regalos el día ha culminado con un 'banquete' y la pequeña soplando la vela de doble deseo –con dos mechas– de la fundación sobre una tarta de tres pisos. Este lunes se han convertido en princesa, pero le quedan muchas ilusiones que lograr. "Es lo que tienen los sueños, que a veces se hacen realidad", ha afirmado el mago Jorge Blass.