El simulador financiero que empodera a los mayores frente a la exclusión bancaria: "Se pueden equivocar sin peligro"

Personas mayores en una de las clases del proyecto ECONOS. Economistas Sin Fronteras

La digitalización acelerada de la banca ha transformado por completo nuestra relación con el dinero. Gestionar los ahorros ya no depende de una conversación física con un empleado o un gestor de confianza. Hoy, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos monopolizan la interacción financiera cotidiana.

Esta revolución tecnológica, idónea para la mayoría, levanta muros invisibles para la tercera edad. El tránsito hacia los canales interactivos ha convertido gestiones sencillas en auténticos desafíos. Los mayores se sienten vulnerables y desatendidos ante pantallas frías que sustituyen el histórico trato presencial.

Frente a esta realidad nace ECONOS, una iniciativa de la ONG Economistas Sin Fronteras. El proyecto combate la exclusión financiera de los mayores mediante la formación y el acompañamiento personalizado. Su objetivo principal consiste en dotar a los beneficiarios de competencias digitales seguras para su día a día.

El programa ha sido seleccionado en la XIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social de Fundación Mutua Madrileña. Gracias a ese apoyo, ECONOS ha logrado perfeccionar sus recursos pedagógicos e impulsar herramientas críticas para expandir el impacto social de la iniciativa.

"El respaldo de la Fundación Mutua Madrileña ha sido esencial para fortalecer y ampliar el proyecto", detalla a ENCLAVE ODS Oscar Sierra, coordinador del área de Responsabilidad Social Corporativa e inversiones éticas de la entidad. Gracias a este impulso, la organización optimiza contenidos adaptados a las demandas cambiantes del colectivo sénior.

Derribar barreras en comunidad

La selección de los alumnos se realiza directamente en colaboración con las entidades locales. Los centros de mayores resultan determinantes por su arraigo histórico dentro del barrio. Esos espacios vecinales se transforman en aulas seguras donde los estudiantes aprenden con tranquilidad.

Para el coordinador, la confianza vecinal es el factor determinante en estas dinámicas formativas. "Los centros de mayores son espacios de referencia que cuentan con relaciones de cercanía construidas durante años", subraya Sierra.

Ese entorno amigable reduce el temor inicial hacia la complejidad bancaria y los dispositivos.

El modelo pedagógico combina armónicamente clases presenciales con herramientas digitales avanzadas. Los vídeos temáticos guían los conceptos teóricos básicos sobre finanzas y microeconomía familiar. El pilar tecnológico del programa radica en una plataforma web interactiva diseñada a medida.

A través de un simulador bancario interactivo, los alumnos experimentan operaciones financieras reales. La plataforma emula transferencias, consultas de saldo o pagos digitales de manera guiada. Al tratarse de un entorno ficticio, el miedo a cometer errores graves desaparece por completo.

El economista aclara que los usuarios pueden repetir los ejercicios tantas veces como requieran. El portavoz afirma que esta metodología interactiva permite "equivocarse sin consecuencias" y ganar soltura previa. La tecnología toma así un rol facilitador adaptado a la cotidianidad del colectivo mayor.

Los materiales didácticos cumplen con estrictos criterios de accesibilidad visual y comprensión lectora. Los textos cuentan con tipografías amplias y la navegación interactiva resulta sumamente intuitiva. El portavoz de ECONOS insiste en que todo está pensado para simplificar el aprendizaje y desmitificar la tecnología financiera.

Desmontando falsas creencias

El temario de ECONOS va mucho más allá de la operativa bancaria instrumental. Las aulas se convierten en foros de debate para combatir mitos muy extendidos. El más habitual es asociar la educación financiera únicamente a los grandes patrimonios privados.

Sierra argumenta que las finanzas abarcan decisiones domésticas tan esenciales como planificar los gastos corrientes. Por eso, las sesiones formativas también enseñan a cuestionar críticamente las recomendaciones automáticas de las sucursales. El programa fomenta la cultura de comparar opciones antes de contratar cualquier servicio bancario.

La ciberseguridad acapara un protagonismo absoluto por el auge de los delitos informáticos. Los docentes muestran pautas prácticas para detectar mensajes sospechosos y llamadas fraudulentas organizadas. Según el experto, "nuestro objetivo es proporcionarles herramientas necesarias para tomar decisiones informadas".

La verdadera transformación del proyecto trasciende las habilidades técnicas o el ahorro conseguido. El beneficio directo más visible se observa en el plano de la autoestima. Los participantes abandonan progresivamente la dependencia familiar para gestionar sus propios recursos financieros.

El economista destaca que lo más impactante del programa es comprobar el incremento de seguridad. Muchos alumnos confiesan que acudían inicialmente con pánico a tocar las pantallas móviles. Tras la formación, recuperan la autonomía y el control sobre su rutina diaria.

ECONOS acumula una trayectoria sólida tras haber formado a más de 1.500 beneficiarios. Sin embargo, la ONG constata que la demanda social de asesoramiento sigue creciendo. La exclusión financiera golpea con dureza tanto a ciudades como a pueblos pequeños.

El portavoz defiende la viabilidad de exportar esta experiencia hacia la España vaciada. Sierra advierte de que en las áreas rurales se agrava la desaparición de sucursales físicas. "Consideramos que con recursos suficientes, ECONOS puede aportar soluciones útiles en municipios de menor tamaño", concluye.