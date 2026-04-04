El hospital "más humano": así es la unidad de Granada que busca oportunidades para pacientes que no las tienen

"Aquí no investigamos para dentro de diez años, sino para el paciente que tenemos delante". Así lo cuenta a ENCLAVE ODS Carmen Hidalgo, jefa de enfermedades infecciosas y responsable médica de la Unidad de Ensayos Clínicos en Fases Precoces del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.

La unidad se inauguró en marzo de 2021, un año después de la pandemia. Su labor ha sido plasmada en un documental impulsado por el propio hospital, el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (IBS Granada) y la Fundación FIBAO.

La pieza forma parte de la serie Hospitales Humanos, una iniciativa de Roche Farma. En el mismo, investigadores, pacientes y familiares narran cómo el acceso a fármacos en desarrollo ofrece nuevas oportunidades terapéuticas.

España es el país europeo más activo en investigación clínica. Según el Informe de Ensayos Clínicos 2025 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), se autorizaron 962 ensayos durante el año pasado. De estos, 244 corresponden a fases I y I/II. El cáncer concentra el 40% de estos estudios, seguido de patologías del sistema inmunitario, nervioso y cardiovascular.

No todos los hospitales públicos disponen de infraestructura específica para fases precoces. "Puede ser un oncólogo de Jaén, pero si no tiene allí la unidad de ensayos, puede perfectamente acceder a esta unidad montando una especie de networking", explica Hidalgo. Añade: "Esto no está manejado por nadie, sino que está al servicio de los investigadores".

La unidad da cobertura a investigadores de tres provincias: Granada, Jaén y Almería. Tiene tres áreas: consulta externa, hospitalización y conexión directa con la UCI. "Un día esa consulta es de la doctora Hidalgo y al día siguiente es del doctor Jiménez", ilustra. "No es de nadie, es del que ese día se la ha cogido". Los investigadores reservan espacio mediante cita telefónica u online.

Cuando un ensayo requiere hospitalización, la organización se adapta al protocolo. "Nos reunimos con la supervisora y se decide el personal: necesito una enfermera para esto o para lo otro", detalla Hidalgo. Se montan equipos de enfermera y auxiliar por turnos y el investigador principal mantiene la atención médica directa.

"Si se tiene que quedar por la noche, la atención de comida, y otras necesidades, la da el hospital, porque se hace un ingreso en nuestra unidad". Los ascensores conectan directamente con la UCI e Hidalgo contacta previamente con el jefe de servicio para anticipar incidencias.

Más del 50% de los ensayos activos se concentran en oncología, pero la unidad también ha acogido estudios de cirugía vascular. "Ha sido todo un éxito", señala Hidalgo sobre un trasplante de venas de terapia avanzada. El objetivo, según explica, no es solo mejorar la eficacia, sino "garantizar la calidad de vida de los pacientes mientras reciben estos nuevos fármacos".

Durante la presentación del documental, la directora gerente del hospital, María Ángeles García Rescalvo, indicó que este documental "está en la línea de la estrategia de humanización que lleva a cabo el centro, donde es fundamental la investigación, impulsando una visión integral de la atención sanitaria".

Jesús Herrera, responsable institucional de Roche Farma en Andalucía, destacó en nota de prensa que la compañía "reafirma a través de este documental su compromiso con la humanización de la atención sanitaria, apoyando proyectos que ponen la innovación científica al servicio de la esperanza y el bienestar del paciente".

España lidera la investigación clínica europea. Según el Informe 2025 de la Asociación Española de Empresas de Biotecnología (ASEBIO), Estados Unidos y Asia aplican políticas agresivas para atraer la I+D biomédica.

El modelo de la unidad granadina se basa en la flexibilidad estructural y en poner el conocimiento al servicio de pacientes sin alternativas terapéuticas, sin esperar los años del proceso regulatorio habitual. Hidalgo resume: "Esta unidad ha marcado un antes y un después".