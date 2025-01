Una 'marea' de negacionistas en la Casa Blanca: así se enfrentará la nueva Administración Trump a los desafíos del planeta

Quedan poco más de 24 horas para que se celebre la toma de posesión del 47º presidente de Estados Unidos. En ese momento, Joe Biden dirá adiós a la Casa Blanca y será Donald Trump el que vuelva a ocupar el despacho oval.

Junto a él, llegará todo un maremoto que podría transformar la manera en que el país hace política. En su nuevo gabinete habrá mucho magnate y viejos conocidos del presidente electo y de su primera Administración. También algún que otro colaborador de su cadena afín, FOX News, abogados que le han representado en el pasado y hasta un exjugador de fútbol americano.

Asimismo, entre las elecciones más controvertidas para la nueva Administración Trump hay antivacunas, negacionistas del cambio climático —e incluso de la ciencia—, antimigrantes y quienes se oponen a que las mujeres formen parte del ejército. También se prevé que llegue algún que otro fan de las teorías de la conspiración y algún convicto, como el propio presidente.

Como recuerdan desde el medio estadounidense CBS News, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se produce en un momento en el que el Partido Republicano ostenta la mayoría en el Senado. Ese pequeño detalle se traduce en que "los candidatos de su gabinete probablemente se enfrentarán a un camino más fácil para la confirmación".

Esto podría ser cierto, incluso, para los más controvertidos. Y aunque no todos los nombres propuestos por el presidente electo han de ser revalidados por la Cámara Alta de EEUU, su respaldo siempre es bienvenido.

Además, Trump vuelve al despacho oval en un momento clave para el planeta, en especial, para la humanidad. Las crisis humanitarias sin precedentes se suceden a lo largo y ancho del globo. El número de personas desplazadas y refugiadas en 2024 tocó techo, con 1 de cada 5 obligada a abandonar su hogar, según ACNUR.

Asimismo, el pasado año se convirtió, tal y como ya se explicó en ENCLAVE ODS, en el año más caluroso desde que hay registro. Y es que la Tierra se calentó por encima de ese 1,5 °C (sobre la temperatura preindustrial) seguro para la vida humana.

Todo ello aderezado con un movimiento Me Too que sigue poniendo sobre la mesa los abusos y la violencia sexual que las mujeres viven en todos los países, incluido el de las barras y las estrellas.

En este contexto, en el que destaca el frágil equilibrio de las relaciones entre países, la democracia y la paz, se desarrollará la nueva Administración Trump. Una que arranca con la sombra del magnate Elon Musk y su red social X (antes Twitter) extendiéndose sobre la política.

Y es que el presidente electo ha elegido a la persona más rica del mundo, viejo amigo de los bulos y las fake news que se propagan sin filtro en su red social, para convertirse en el director de un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, bautizado como DOGE, en honor a una criptomoneda.

Elon Musk junto a Donald Trump. Brandon Bel Reuters

Musk ha sido una de las controvertidas sorpresas de Trump, que durante los incendios de Los Ángeles ha llegado a culpar en X a la orientación sexual de la jefa de bomberos de la ciudad, Kristin Crowley, por la propagación del fuego. Será él quien esté al frente de este departamento junto al inversor y excandidato republicano a las primarias Vivek Ramaswamy.

Según el propio Trump, este nuevo departamento ofrecerá "asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno" y se centrará en "hacer cambios en la burocracia federal con la vista puesta en la eficiencia", incluso a través de recortes de gastos y regulaciones.

Los antivacunas del presidente

Pero Musk ni siquiera es el más controvertido de los nuevos miembros de la Administración Trump. Robert F. Kennedy Jr., hijo de Bobby Kennedy, el hermano del presidente JFK, ha sido elegido para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Hasta aquí, todo bien: un Kennedy más en el Gobierno federal.

Sin embargo, este Robert Kennedy es bien conocido entre los medios y redes estadounidenses por defender opiniones desfavorables hacia la salud pública y por ser antivacunas. En repetidas ocasiones ha dicho eso de que es escéptico sobre la eficacia —probada— de las vacunas en los niños o, incluso, de la Covid-19.

Se prevé que como secretario de Salud, Kennedy vaya a cerrar alguna de las 13 agencias estadounidenses que se encargan de diferentes aspectos de la salud pública. El pasado noviembre, por ejemplo, aseguraba que su primer paso sería paralizar varios estudios sobre enfermedades infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud: "Voy a decirle a los científicos: 'Dios los bendiga a todos… y gracias por su servicio público'", dijo en la NBC.

Robert Kennedy Jr. junto al presidente electo. Carlos Barria Reuters

Otra elección cuestionable a nivel sanitario es la del hombre que estará al frente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz. Médico de profesión, trabajará en estrecha colaboración con Robert F. Kennedy Jr., con quien comparte ciertas ideas.

Como Kennedy, Oz cuestiona la fiabilidad de las vacunas e, incluso, durante la pandemia de coronavirus llegó a promover el uso de un medicamento contra la malaria (hidroxicloroquina) para tratar la Covid-19. Algo que la ciencia encontró rápidamente contraproducente. Además, ha apoyado en varias ocasiones los llamados productos milagrosos para bajar de peso que no están respaldados por investigaciones científicas.

'Hello' combustibles fósiles

No es nuevo el idilio de Donald Trump con los combustibles fósiles, y en reiteradas ocasiones ha llegado a decir que durante su presidencia favorecerá las explotaciones más contaminantes. No es de extrañar, por tanto, que para su gabinete haya elegido a personas afines a sus intereses petrolíferos y gasísticos.

Es el caso, por ejemplo, del que presumiblemente será el secretario de Energía, Chris Wright. El director ejecutivo del grupo de servicios petrolíferos Liberty Energy ha negado en más de una ocasión que el cambio climático esté detrás de los fenómenos meteorológicos extremos.

En un vídeo publicado en LinkedIn el año pasado, dijo que "no hay una crisis climática, y tampoco estamos en medio de una transición energética". Eso sí, después ha intentado rectificar —a medias— diciendo que no está "luchando contra la ciencia climática", aunque reivindicando siempre que sus afirmaciones son "correctas" y que el cambio climático no existe.

Otro negacionista de la Administración Trump será el secretario del Interior, Doug Burgum, que también será director del nuevo Consejo Nacional de Energía. El gobernador de Dakota del Norte será responsable de administrar parques nacionales y controlar las perforaciones petroleras y gasísticas de propiedad federal. Algo por lo que la agenda del presidente electo apuesta sin tapujos.

Los puestos claves para la lucha contra el cambio climático estarán, sin duda, en manos de quienes lo niegan o, cuando menos, lo minimizan. Es el caso de otro nombramiento clave, el del director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

El cargo lo asumirá Lee Zeldin, quien ha asegurado en declaraciones a medios estadounidenses que apuesta por la desregulación ambiental y por apoyar los proyectos y explotaciones de combustibles fósiles.

Violencia machista

Ni vacunas ni cambio climático… ¿ni mujeres en el ejército? Eso es, al menos, lo que ha declarado, según la NBC, el presentado de FOX News Pete Hegseth, el elegido por Trump para ser secretario de Denfensa. Hegseth, además, ha prometido "limpiar de wokes (personas progresistas o de izquierdas) el ejército".

Pete Hegseth en el Capitolio. Evelyn Hockstein Reuters

Además, según informa Forbes, Hegseth fue acusado en 2017 de agredir sexualmente a una mujer en un hotel de Monterey, California. El Departamento de Policía de la ciudad investigó el incidente, pero no se presentaron cargos. Hegseth ha negado las acusaciones a través de su abogado, Timothy Parlatore, quien después confesó en los medios que habrían pagado a la víctima para evitar una demanda.

Asimismo, el elegido para ser embajador en las Bahamas, el exjugador de fútbol americano Herschel Walker fue acusado de amenazar a su exesposa. También de haber pagado a una mujer para que se sometiese a un aborto. Y eso que él se muestra completamente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

No a los migrantes

La edición 2025 del presidente que en su anterior legislatura quiso construir un muro para separar México de Estados Unidos trae consigo más políticas antimigrantes. Y algunas de sus elecciones lo atestiguan.

El 'zar de la frontera'. Cheney Orr Reuters

Ese es el caso del elegido para ser asesor de Seguridad Nacional y subdirector de gabinete de política de la Casa Blanca, Stephen Miller. Él fue uno de los principales arquitectos de algunas de las políticas migratorias más controvertidas del primer mandato de Trump, como por ejemplo el programa de separación de familias.

Además, el exdirector de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan, será en este nuevo mandato el 'zar de la frontera', un cargo recién creado por Trump con la vista puesta en "una deportación masiva de inmigrantes indocumentados".