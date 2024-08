Pánico en la costa de Huelva por la presencia de orcas: qué hacer ante uno de los mayores mamíferos del mundo

Las playas de Huelva son algunas de las más visitadas de todo litoral español gracias a la belleza y tranquilidad que ofrecen en un entorno prácticamente virgen. Pero este año, además, este idílico rincón del Atlántico, se ha convertido en protagonista por la sorprendente presencia de orcas en sus aguas.

Encontrarse con estos majestuosos cetáceos, es una mezcla de fascinación y temor. No podemos olvidar que, aunque los expertos aseguran que no se trata de una especie que no muestra una actitud agresiva con los humanos, se trata de uno de los mamíferos marinos más grandes que existen (la ballena azul antártica se alza con el podium), por lo que el asombro y temor están asegurados.

Este verano, a principios de junio, fueron dos pescadores los que avistaron a lo que describieron como "una orca" cerca de la playa del Espigón, en Huelva. El vídeo de este avistamiento rápidamente se hizo viral en redes sociales, especialmente en la red social TikTok, donde se compartieron las impresionantes imágenes del animal de unos cinco o seis metros de longitud.

Este no fue un caso aislado. Días después, bañistas en la playa de La Antilla se llevaron un gran susto al ver una orca nadando cerca de la orilla. Aunque el cetáceo no mostró comportamientos agresivos, su presencia tan cerca de los humanos generó alarma.

Esta semana, en esta misma y concurrida playa, los bañistas alertaban de la presencia de orcas, causando un gran revuelo a turistas y locales que, aunque no era la primera vez que aparecían por estas aguas, no deja de ser todo un espectáculo presenciar esta inusual estampa.

Qué hacer si te encuentras una orca

Aunque fascinante, avistar una orca en la misma playa en la que te estás bañando es una situación que, como poco, te sorprende. Pero, ¿qué hacer si te topas con uno de estos cetáceos mientras disfrutas de un día de playa?

Es muy importante saber cómo actuar y por qué las visitas de las orcas están generando una real preocupación entre los visitantes. La propia Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha emitido una serie de recomendaciones para quienes se encuentren con orcas en las costas onubenses:

Notifica el avistamiento . Si ves una orca o cualquier cetáceo en las playas de Huelva (o en cualquier otra de las pertenecientes al litoral español) es crucial notificarlo al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) más cercano o a través de los canales marinos de VHF (canal 16 o canal de trabajo) siguiendo las instrucciones de notificación establecidas.

Evita acercarte a ellas . Mantén una distancia segura de las orcas. No intentes tocarlas ni nadar cerca de ellas. Aunque no suelen atacar a los humanos, son animales salvajes y pueden comportarse de manera impredecible si se sienten amenazadas.

No uses medidas disuasorias . Evita realizar acciones o movimientos que puedan causar daño, molestia o inquietud a las orcas. Esto incluye el uso de medidas disuasorias que puedan ser peligrosas para los cetáceos.

Si estás en una embarcación, mantén la calma y evita movimientos bruscos. No te acerques a las orcas por sus laterales y procura situarte en un lugar que te asegure protección en caso de movimientos inesperados del animal. Navega hacia la costa en aguas menos profundas, en caso de que sea seguro hacerlo.

A pesar del susto inicial, los avistamientos de orcas en la costa de Huelva también han sido motivo de admiración y asombro. Ver a estos increíbles animales tan de cerca es una experiencia única que muchos bañistas han compartido con entusiasmo en sus redes sociales. Pero recuerda siempre que la presencia de orcas en zonas frecuentadas por humanos puede tener riesgos, y la precaución es vital para garantizar la seguridad de todos.

Por qué las orcas se acercan a la costa

Las orcas suelen habitar en zonas tropicales y alta mar, pero sobre todo en aguas frías, por lo que no es de extraña su presencia en zonas como Golfo de Cádiz y la costa de Huelva.

El cambio climático y la búsqueda de alimento son las dos razones principales por las que estos cetáceos pueden verse en estas aguas del sur de España, pero también las alteraciones en las corrientes marinas y la disponibilidad de presas pueden llevar a estos cetáceos a explorar nuevas áreas.

Orca bajo el mar. iStock

Además, el hecho de que sea más probable divisar a las orcas entre abril a agosto, es más común encontrar orcas en esta región, lo que sugiere que estos avistamientos pueden ser parte de sus patrones migratorios estacionales.

La presencia de orcas en las costas de Huelva nos recuerda la increíble biodiversidad de los mares que bañan España. Con la debida precaución y respeto, podemos disfrutar de esta maravillosa especie sin que ello suponga un riesgo para nuestra integridad física.