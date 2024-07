La aparición de un pez espada de dos metros de longitud obliga a cerrar temporalmente una playa de Tarragona

Este miércoles 17 de julio, la Policía Local ha intervenido y ha prohibido, de forma temporal, el baño en la playa de L'Ardiaca de Cambrils (Tarragona), sobre las 13:00 horas, por la presencia de un pez espada de dos metros de longitud en la orilla.

Según ha informado la Policía Local de Cambrils y tal y como indican desde 324.cat, la presencia de este pez espada hizo alzar la bandera roja, activar el protocolo de emergencia en la playa y obligó a los profesionales a prohibir el baño por precaución hasta que el ejemplar se quedó atascado en la arena.

Fuentes municipales informaron al medio citado que no pudieron hacer volver al animal al agua con seguridad y, por tanto, perdió la vida. Los operarios municipales trasladaron al animal a un almacén y el Ayuntamiento ha contactado con el Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAM) para una necropsia.

No es el primer animal marino que se acerca a la costa española este año. De hecho, cada vez es un proceso más habitual. En los últimos meses, se han avistado tiburones o cetáceos como los delfines, que no solo han preocupado a quienes se encontraban en el mar, sino a todos los expertos que continúan preguntándose el motivo.

La presencia de un pez espada tan cerca de la orilla es un evento inusual, ya que estos peces suelen habitar aguas profundas y abiertas, lejos de las zonas costeras frecuentadas por los humanos; sin embargo, tampoco es la primera vez que aparece en la orilla y no logra volver orientado al mar.

El pez espada es un depredador marino de gran tamaño, conocido por su velocidad y la longitud de su pico, que puede ser usado para aturdir a sus presas. Su aparición plantea varios riesgos y es que, aunque no son conocidos por ser agresivos, su tamaño y la potencia de su espada pueden representar un peligro potencial si se sienten amenazados o acorralados.

Por qué ha aparecido un pez espada en la orilla

Conocido científicamente como Xiphias gladius, el pez espada es una especie de pez pelágico que se encuentra en aguas tropicales y templadas de todo el mundo. Es famoso por su cuerpo aerodinámico y su capacidad para nadar a altas velocidades, alcanzando hasta 100 km/h en rápidos embates.

Su nombre se deriva de su característica más distintiva: una mandíbula superior alargada que forma una "espada" afilada y robusta, utilizada principalmente para atacar a sus presas, que incluyen calamares y peces más pequeños.

La presencia de un pez espada cerca de una playa como la de Cambrils es poco común, como ya hemos comentado, ya que prefieren aguas más profundas. Sin embargo, ocasionalmente pueden acercarse en busca de alimento o por la persecución de presas.

Estos animales pueden seguir cardúmenes de peces más pequeños que se acercan a la costa para alimentarse de plancton o de otras especies que se congregan en aguas poco profundas. Esta cercanía les proporciona una ventaja táctica para cazar eficazmente en áreas donde la presión de caza es menor.

@PoliciaCambrils informa:

Apareix un peix Espasa, emperador O agulla pala d'uns dos metres, a la platja de l'Ardiaca i obliga a prohibir el bany amb bandera vermella fins que ha acabat fora de l'aigua. pic.twitter.com/G5Zm4x8kOs — Policia Cambrils (@PoliciaCambrils) July 17, 2024

Cambios en la temperatura del agua o en las corrientes marinas pueden desplazar a estos animales hacia zonas más cercanas a la costa de lo habitual. Las variaciones estacionales o diferentes fenómenos pueden influir significativamente en la distribución de las especies marinas, obligándolas a buscar nuevas áreas que ofrezcan condiciones favorables para su supervivencia.

Factores ambientales como la contaminación, la pesca excesiva u otros disturbios pueden alterar los patrones de comportamiento de estas especies. La presencia de ruidos submarinos, como los generados por embarcaciones o actividades humanas en la costa, puede afectar la percepción y el comportamiento de los peces, llevándolos a acercarse a las playas en busca de refugio o simplemente como una respuesta a un entorno marino alterado.

Otra posible razón es la presencia de parásitos o enfermedades que afectan al pez espada, llevándolos a buscar aguas más cálidas y menos profundas, donde el ambiente puede ser menos hostil para ellos. Los cambios en la salinidad del agua o en la concentración de nutrientes también pueden influir en su comportamiento migratorio y en la selección de hábitats temporales.

Qué hacer cuando aparece un animal marino en la orilla

Lo primero que tenemos que hacer si divisamos un animal desorientado en la orilla es llamar al teléfono de emergencias 112 o al teléfono del Cuerpo de Agentes Rurales 93 561 70 00.

Sin importar si el animal esté vivo o muerto, el protocolo pide que las personas no toquen al animal porque no está en su hábitat natural, no sabemos cómo puede actuar e, incluso, puede estar enfermo. De igual manera, también se pide que no se le devuelva al mar ni se intente rescatarlo hasta la llegada de los agentes.

En términos de peligros potenciales en este tipo de situaciones, aparte de las lesiones físicas directas, también existe el riesgo de pánico entre los bañistas, lo cual puede conducir a situaciones de emergencia y rescate. Por lo tanto, la rápida acción de cerrar la playa y monitorizar al pez por parte de los profesionales es crucial para mantener la seguridad de todos los involucrados.

En el caso de la playa de Cambrils, el cierre temporal de la playa fue una medida preventiva para evitar cualquier posible encuentro adverso entre el pez espada y los bañistas. Aunque estos peces no suelen representar una amenaza directa para los humanos, su tamaño y su espada podrían causar lesiones si se sintieran amenazados o acorralados.

Tras el avistamiento, las autoridades locales y los servicios de emergencia actuaron rápidamente para garantizar la seguridad. Se desplegó un equipo de vigilancia para monitorear al pez y asegurarse de que abandonara la zona. Una vez confirmado que el pez espada había dejado la playa, se reabrió la zona de baño al público.

El protocolo establece que en aquellos casos de animales fallecidos se aplicará la normativa vigente y los servicios de recogida del municipio se harán cargo de la retirada del animal.