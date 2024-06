El otro dramático récord de las Canarias de los 17 millones de turistas: esperan recibir a más de 85.000 migrantes en 2024

Son las doce del mediodía y los teléfonos no dejan de sonar. En El Hierro, el Servicio de Urgencias y Cruz Roja reciben una llamada de emergencia: hay que asistir a una embarcación para llevarla al muelle de La Restinga. En ella aguardan 63 personas, una con signos de hipotermia. Esa misma madrugada, a 815 kilómetros al sur, un crucero con dirección a Tenerife acabaría rescatando un cayuco con 68 supervivientes y 5 fallecidos. Son solo unas horas que reflejan la nueva normalidad en el archipiélago.

Según el recuento oficial más reciente del Ministerio del Interior, en lo que va de año han sido rescatados en Canarias 18.977 migrantes procedentes de 290 barcos embarcados en la ruta de África Occidental, la más mortífera que existe. Es el triple que en el mismo período de 2023, en el que los registros cifran 5.914, y sirve como base a la cartera de Fernando Grande-Marlaska para pronosticar que a lo largo del 2024 llegarán 85.000 personas a las costas.

La preocupación es máxima, tanto para el Gobierno regional —que, ante el posible colapso de los servicios públicos, sigue defendiendo el reparto obligatorio entre comunidades "cueste lo que cueste", como para las oenegés. Caminando Fronteras calcula que, solo en los cinco primeros meses del año, se han producido 4.808 muertes o desapariciones en estas travesías. Una cifra sin precedentes que equivale a casi 32 muertes diarias, o una cada 45 minutos. En definitiva, "una matanza", sentencia el colectivo.

Los menores, en el foco

"Perdóname hijo mío. Yo solo quería que llegaras allá y fueras a la escuela. Si hoy pudiera volver atrás lo haría y no habrías cruzado el mar". Estas declaraciones, que unos días atrás coparon titulares en todo el país, son las de Charlotte, una madre marfileña que despidió recientemente a su hijo Moisés, un pequeño de cuatro años que murió en el naufragio de un cayuco el pasado junio. Un año más tarde, ha sido enterrado en el cementerio de San Gregorio, en Telde.

A lo largo del año, Canarias espera la llegada de 11.000 menores migrantes, un escenario sin precedentes que ha movilizado a las autoridades a buscar lugares donde albergarlos en condiciones dignas. En declaraciones a la televisión canaria, el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, ha explicado que las instituciones y los trabajadores de entidades sociales llevan meses "tensionados" para dar respuesta a la situación.

Actualmente, permanecen tutelados el triple de niños y adolescentes de lo que sería recomendable, mientras Canarias continúa cerrando acuerdos en torno al texto definitivo para la reforma de la Ley de Extranjería, norma que permitirá al Estado intervenir cuando los recursos de acogida superen el 150% de su capacidad a través del reparto obligatorio entre comunidades.

Canarias defiende que la modificación del artículo se debe proyecte mediante decreto ley para que se “haga de manera inmediata”, porque "no podemos arriesgarnos a operar en esta situación durante 15 o 20 días". En declaraciones a Conecta Canarias "Necesitamos dar certidumbre", ha aseverado el portavoz del Ejecutivo autonómico.

Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, también advierte sobre la situación. Los últimos informes de la entidad revelan que cada vez hay más mujeres y niños sin referentes familiares: en concreto, son 5.500 los menores tutelados en un "sistema de protección que no está preparado" para garantizar "la dignidad de la acogida".

Actualmente, el archipiélago cuenta con 80 centros de acogida y ha iniciado los trámites para disponer de dos más para finales de junio. Sin embargo, las instalaciones no son suficientes. En las últimas semanas, la Administración ha barajado la posibilidad de adaptar espacios como colegios en desuso o edificios militares, aunque esto último no cuenta con luz verde, así como la de instalar carpas. "Entendemos que no es lo ideal", ha asegurado Alfonso Cabello, opinión a la que se suma CEAR.

"El esfuerzo del Gobierno canario está siendo ingente, pero todo tiene un límite", lamenta Lorenzo. Y añade: "Llega un momento en el que el sistema colapsa, y hay un alto riesgo de cronificación de la emergencia". Las organizaciones humanitarias también temen que, a la luz del recién aprobado Pacto Migratorio en la Unión Europea, la intensificación de las labores de identificación de migrantes -para generar la base de datos Eurodac- se convierta en un tapón para la región.

