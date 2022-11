Los jóvenes de 18 a 21 años son los más permisivos con la violencia contra la mujer, según un macroestudio

Los jóvenes de entre 18 y 21 años son el grupo de edad más tolerante con algunas conductas asociadas al maltrato de la mujer. Así lo ha concluido un macroestudio sobre violencia de género desarrollado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, dentro de su iniciativa de sensibilización 'Contra el maltrato, Tolerancia cero'.

El macroestudio, que fue realizado en octubre de este año y difundido con motivo de la celebración del Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer, recoge datos de 6.275 personas encuestadas y muestra la percepción que tienen los jóvenes sobre la violencia de género y su evolución en los últimos dos años.

Es el tercer año consecutivo que se desarrolla esta iniciativa, pero es el primero en que se decidió separar a los encuestados en dos franjas de edad diferentes: los de 18 a 21 años y los de 22 a 34, reflejando la disparidad de opiniones entre ambos.

Tras preguntar a los participantes sobre diferentes cuestiones que pueden ser consideradas violencia de género, el estudio concluye que los más jóvenes son también los que más normalizan la violencia hacia la mujer, con un porcentaje que en muchos casos duplica el que registra el resto de grupos de edad.

Golpear, insultar, amenazar y controlar son cuatro formas de violencia que un gran porcentaje de jóvenes tiene normalizado. Casi un 20% de los encuestados considera que golpear a su pareja en una discusión, insultar o controlar el móvil no son formas de maltrato.

Concretamente, golpear no es violencia para el 21,16%, insultar a la pareja no lo es para el 22,41% y controlar el móvil no lo es para uno de cada cuatro hombres de menos de 21 años, el 24,48% frente a un 17,89% de las mujeres de menos de entre 18 y 21 años.

Un 15% de los encuestados cree que las amenazas tampoco lo son. Si nos ceñimos a los hombres, este dato, junto con los anteriores, se dispara: aproximadamente el 21% normalizan las amenazas en las relaciones de pareja. Todas estas cifras duplican las del porcentaje de población general que considera lo mismo.

El único aspecto en el que jóvenes y población general concuerdan es en la influencia que tienen las redes sociales. En ambos grupos de edad, el 91% considera que las redes sociales y las nuevas tecnologías han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género y que estas formas de comunicación han propiciado nuevas formas de ejercer control y violencia sobre la pareja.

La violencia más cerca

El estudio también contempla la proximidad de los encuestados con casos de violencia de género, siendo uno de cada dos los jóvenes que conoce un caso cercano. Este dato supera el de población general que ha vivido la violencia machista de cerca. Entre los hombres y mujeres de 18 a 21 años se conocen más casos que entre los mayores de 55.

Con respecto al entendimiento de la violencia de género y su concepción como problema grave, el estudio muestra que el 78% de la población opina que el problema de la violencia de género está bastante o muy extendido y un 42,4% opina que hay más casos que antes.

Además, pese a que la mayoría de la población considera que la violencia de género es inevitable, el estudio concluye que todavía hay personas que creen que la violencia de género es evitable solo en determinados casos, un dato que representa el 28% de los encuestados, y otras que consideran que es inevitable, siendo estos un 11%.

Por otra parte, seis de cada diez consultados consideran que cualquier persona es susceptible de sufrir o ejercer violencia de género, aunque los jóvenes y las personas con bajo nivel educativo son los colectivos más vulnerables para los encuestados en general.

Grado de tolerancia y denuncias

Con respecto a la causa de este tipo de violencia, la mayoría de la población considera que se debe al machismo y, en segundo lugar, a la educación recibida. El 83% de las mujeres censura actitudes y bromas machistas por considerarlas que son el caldo de cultivo para la violencia de género, mientras que este dato es del 71% en el caso de los hombres.

En cuanto a las denuncias, los motivos por los que los participantes consideran que algunas víctimas no reportan a sus maltratadores a la policía se dividen en miedo al agresor, dependencia económica y por los hijos.

El estudio muestra una fotografía que plasma la diferencia de percepción entre jóvenes y población general en la tolerancia ante la violencia de género, siendo esta inaceptable únicamente para el 50% de los jóvenes de 18 a 21 años.

