Un ingeniero castellano-manchego crea un reto "adictivo": ya juegan mil usuarios cada día

La fiebre mundial que ha desatado el juego de palabras 'Wordle', cuyos derechos ha comprado el prestigioso periódico estadounidense The New York Times, ha provocado que en las últimas semanas le estén saliendo imitaciones de todo tipo: desde los diseñados para los cinéfilos hasta los apasionados de la geografía.

Pero nadie se había atrevido a adaptarlo cambiando las letras por los números hasta que al ingeniero informático David Oliveros, natural de Albacete, se le encendió una bombilla viendo su programa favorito de la televisión: el mítico 'Saber y ganar' que conduce desde hace 25 años por el incombustible Jordi Hurtado en 'La 2' de Televisión Española (TVE).

Una de las pruebas del concurso televisivo es la "calculadora humana", en la que los participantes tienen que ir resolviendo distintas operaciones matemáticas en un breve espacio de tiempo. Y así nació 'Numdle' de las manos (y de las teclas) del ingeniero albaceteño. "Soy seguidor de 'Saber y ganar' y vi que podría desarrollar un juego diario de cálculo mental al estilo de 'Wordle'. Este tipo de retos enganchaban a la gente y empecé por diversión, pensando que se podía viralizar", ha explicado Oliveros a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

¿Cómo se juega?

Con la suficiencia del que es experto en una materia, cuenta que le dio forma en una tarde y lo lanzó a la web, donde se puede acceder al juego de manera gratuita (Numdle.net) a través del teléfono móvil o del ordenador sin necesidad de descargar aplicación alguna. Ahora, pocas semanas más tarde, ya se enfrentan al reto diario de 'Numdle' (porque solo hay uno cada jornada) en torno a mil fieles. En total, ya han probado al menos una vez más de 30.000 personas de 100 países distintos.

Los principiantes comienzan en el nivel bronce y superan el reto diario si logran resolver siete operaciones matemáticas en menos de 45 segundos. Cuando lo consiguen tres veces pasan al nivel plata y el tiempo del que disponen para acabar se les reduce. Y con tres victorias más alcanzan el nivel más alto, el oro, en el que ya hay que correr mucho para que las cuentas cuadren.

"Sirve para repasar matemáticas porque a veces salen factoriales o exponentes. Es un algoritmo el que automáticamente va generando las operaciones del reto de cada día, pero a veces las preparo yo para hacer algo un poco más divertido o para meter alguna sorpresa que le gente no se espere", cuenta el albaceteño David.

Cuenta atrás

El padre de 'Numdle' está contento con la difusión que está alcanzando el juego, aunque reconoce que 'Wordle' ha sido "mucho más brutal". Lo achaca a que "el cálculo mental no es tan para todos los públicos" como pueda serlo descubrir palabras y que "hay a gente a la que le agobia tener un tiempo máximo para resolverlo". Sin embargo, cree que es precisamente esa cuenta atrás la que hace que a otros muchos usuarios les motive y les resulte "adictivo".

David Oliveros, al menos por ahora, no se plantea ganar dinero con su creación y se lo toma como "un entretenimiento". Le basta con conocer a gente interesante a través de Twitter, donde maneja el perfil oficial de 'Numdle' e interactúa con sus jugadores más fieles. Muchos de ellos, precisamente, son concursantes y exconcursantes de 'Saber y ganar' que se pican en el nivel oro, lógicamente. Hasta la voz del programa, Elisenda Roca, que sustituyó el año pasado al inconfundible Juanjo Cardenal, ha recomendado el juego a través de las redes sociales.

¿Y no han tentado al joven ingeniero de Albacete para dar el paso y probar suerte como concursante de 'Saber y ganar'? "Ya me han dicho que me anime, pero es que no me veo. A mí no se me da bien el cálculo mental. Solo faltaba ir y hacerlo fatal", dice entre risas.

Por cierto, también hay un reto 'Numdle' diario adaptado para niños. "Hay padres que lo utilizan para que sus hijos jueguen y hasta profesores de matemáticas me han dicho que lo usan en clase. Le dedican unos minutos para que los alumnos ejerciten en clase".

