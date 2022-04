El 'wordle' para los amantes del cine: así es Framed, el juego que te reta a adivinar películas

Wordle, un juego que te reta a adivinar una palabra cada día, se ha convertido en todo un fenómeno en España y en todo el mundo. Ha sido tanto su éxito que con el paso del tiempo han ido surgiendo alternativas de todo tipo, como Panal, en la que hay que deducir una frase, una versión para enfrentarse con amigos o hasta otro para averiguar países. Ahora se ha vuelto viral Framed, en el que hay que adivinar una película.

Se trata de una nueva versión de Wordle diseñado especialmente para los amantes del cine, ya que consiste en adivinar una película en base a fotogramas del largometraje. En este caso tampoco existe una aplicación para dispositivos móviles, sino que se accede al juego directamente en su página web desde el navegador, ya sea del smartphone o del ordenador.

Su funcionamiento es bastante similar al de Wordle, es decir, el juego propone un reto diario en el que los usuarios deben descubrir el título de una película y para ello cuentan únicamente con fotogramas de la misma como pistas. Un título que ha enganchado ya a miles de jugadores y que se ha vuelto muy popular en las redes sociales.

Adivinar la película

Nada más acceder a la página del juego se puede ver un fotograma de una película, y según sus creadores eligen una nueva cada día de una lista seleccionada; mientras que las imágenes se obtienen de Shotdeck. Para jugar hay que utilizar la imagen como pista para tratar de averiguar a qué cinta corresponde.

Framed comparte fotogramas como pistas. N.C. Omicrono

Justo debajo del fotograma hay un pequeño campo de texto en el que hay que escribir el nombre de la película para buscarla en una base de datos que contiene cientos de títulos. En total, el jugador cuenta con seis intentos y si se falla uno, en el siguiente se revela una nueva imagen de dicha cinta.

El juego está pensado para que según se vayan fallando las respuestas, las imágenes de la película que aparecen sean más esclarecedoras para hacerlo lo más fácil posible. Una vez que se adivine el título, el reto se ha completado y, como sucede en Wordle, habrá que esperar hasta el día siguiente para volver a intentarlo con otra vez.

Compartir estadísticas

Cuando se completa el reto Framed muestra las estadísticas, como cuántas partidas has jugado en total, cuántas has adivinado y en cuántas no has podido averiguar la película. Además, cada día se puede compartir en redes cómo te ha ido, mostrando los intentos en cuadrados: los de color rojo para los fallos y el verde con el acierto.

Hay que tener en cuenta una cosa importante sobre el juego y es que el nombre de las películas están todas en su idioma original, la gran mayoría en inglés, por lo que hay que estar seguro de seleccionar la correcta. Lo que está claro es que supone una buena forma de ejercitar la mente y poner a pruebas tus conocimientos cinematográficos.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan