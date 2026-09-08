Más de 5.500 plantas de marihuana entre pinos: las dos plantaciones escondidas en parajes recónditos de Cuenca

La Guardia Civil de Cuenca ha desmantelado dos plantaciones de marihuana outdoor situadas en zonas boscosas y de difícil acceso de los municipios conquenses de Huélamo y San Martín de Boniches. La operación Senolpi ha permitido la aprehensión de 3.500 y más de 2.000 plantas, respectivamente, y ha conllevado la detención de dos varones de 35 y 32 años.

Según explican fuentes del Instituto Armado, la investigación arrancó el pasado mes de junio, cuando en el marco de los servicios desarrollados por la Comandancia para la lucha contra el cultivo y tráfico de sustancias estupefacientes, localizaron dos terrenos abruptos que habían sido deforestados en zonas diferenciadas para cultivar las plantas de cannabis.

Así, el 31 de julio explotó la primera fase de la operación, en la que participaron efectivos de la Compañía de Cuenca y de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca, y se llevó a cabo la destrucción de un cultivo de 3.500 plantas cercano al término municipal de Huélamo.

La investigación continuó con una segunda fase liderada por el Equipo Roca de la Compañía de Cuenca el pasado 3 de septiembre. En esta operación, lograron sorprender a dos personas que se encargaban de las labores de guardería de la otra plantación, con más de 2.000 plantas de cannabis, en San Martín de Boniches y procedieron a su detención.

En ambos cultivos se localizaron zonas diferenciadas de descanso con tiendas de campaña (desde la que los autores ejercían labores de vigilancia) y zonas de trabajo correspondientes a los cultivos.

Infraestructura

Además de contar con comida, bombonas de butano y otros enseres necesarios para permanecer permanentemente en el lugar evitando el riesgo de ser detectados, los autores contaban con una amplia infraestructura para recolectar agua para los cultivos desde barrancos próximos.

Las diligencias practicadas fueron entregadas por la Guardia Civil a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Cuenca, que decretó el ingreso en prisión provisional comunicada sin fianza de los dos detenidos.