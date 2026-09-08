Muere una persona tras ser arrollada por un tren de Cercanías en Guadalajara

Una persona, de la que no se tienen más datos, ha muerto tras ser arrollada este martes por un tren de Cercanías en Guadalajara.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 10.09 horas de la mañana en el kilómetro 56 de la vía.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, cuyos sanitarios han confirmado el fallecimiento, además de los bomberos de Guadalajara, la Policía Nacional y la Policía Local.

Circulación suspendida

Por su parte, Renfe y Adif han procedido a cortar la vía de Cercanías, por lo que la circulación entre la capital de provincia y Azuqueca de Henares ha sido suspendida.

En concreto, la circulación de los trenes de las líneas C-2 y C-8 entre estos municipios está cancelada.

Asimismo, los trenes del resto del recorrido pueden sufrir demoras, detenciones y ver modificado su recorrido habitual.